ING’nin yer aldığı iki finansman işlemi, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından “Bonds&Loans Türkiye Ödülleri 2021” kapsamında iki ödüle layık görüldü. ING’nin uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile finansman alanında Türkiye’deki kurumları desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaya ve uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz”
09 Ara 2021 - 15:54- Ekonomi Güncelleme: 09 Ara 2021 - 15:55
ING’ye iki ödül
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.