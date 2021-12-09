ING’ye iki ödül

ING’nin yer aldığı iki finansman işlemi, Türk sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın organizasyonlarından “Bonds&Loans Türkiye Ödülleri 2021” kapsamında iki ödüle layık görüldü. ING’nin uluslararası uzmanlık ve deneyimi ile finansman alanında Türkiye’deki kurumları desteklemekten mutluluk duyduklarını belirten ING Türkiye Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay, “Türkiye’nin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulunmaya ve uluslararası deneyimimizi ülkemize aktarmaya devam edeceğiz”