Destek Patent ödül aldı

Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sektör liderliğini koruyan Destek Patent, 2019 yılında Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla tüm ülkeyi kapsayacak geniş çaplı bir bilinçlendirme kampanyası başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Fikrine Sahip Çık” ile 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri kapsamında Gümüş Başarı Ödülü aldı.Destek Patent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Yamankaradeniz ve Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ödül aldı.