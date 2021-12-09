Kurulduğu günden bu yana Türkiye'de fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında sektör liderliğini koruyan Destek Patent, 2019 yılında Türkiye'nin fikri sermayesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla tüm ülkeyi kapsayacak geniş çaplı bir bilinçlendirme kampanyası başlattığı sosyal sorumluluk projesi “Fikrine Sahip Çık” ile 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri kapsamında Gümüş Başarı Ödülü aldı.Destek Patent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Yamankaradeniz ve Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz ödül aldı.
09 Ara 2021 - 15:54- Ekonomi Güncelleme: 09 Ara 2021 - 15:56
Destek Patent ödül aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.