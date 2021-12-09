Müşterilerinin dijital dünyadaki hız ve fayda odaklı beklentilerini karşılamak amacıyla yenilikçi projeler geliştiren Migros, online alışveriş alanındaki hızını ve kapsamını artırarak müşterilerine zaman kazandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Sanal Market siparişlerine “45 Dakikada Teslimat” seçeneğini ekleyerek aile bütçesine uygun 40 bin ürünü 45 dakikada müşterilerine ulaştırmaya başladı.
09 Ara 2021 - 15:55- Ekonomi Güncelleme: 09 Ara 2021 - 15:56
Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.