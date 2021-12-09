Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi

Müşterilerinin dijital dünyadaki hız ve fayda odaklı beklentilerini karşılamak amacıyla yenilikçi projeler geliştiren Migros, online alışveriş alanındaki hızını ve kapsamını artırarak müşterilerine zaman kazandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Sanal Market siparişlerine “45 Dakikada Teslimat” seçeneğini ekleyerek aile bütçesine uygun 40 bin ürünü 45 dakikada müşterilerine ulaştırmaya başladı.