Reklamı Kapat
09 Ara 2021 - 15:55- Ekonomi G: 09 Ara 2021 - 15:56

Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi
Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi mask

Müşterilerinin dijital dünyadaki hız ve fayda odaklı beklentilerini karşılamak amacıyla yenilikçi projeler geliştiren Migros, online alışveriş alanındaki hızını ve kapsamını artırarak müşterilerine zaman kazandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Sanal Market siparişlerine “45 Dakikada Teslimat” seçeneğini ekleyerek aile bütçesine uygun 40 bin ürünü 45 dakikada müşterilerine ulaştırmaya başladı.

09 Ara 2021 - 15:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.421.060 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi mask
Migros Sanal Market teslimatı 45 dakikaya indirdi
ING’ye iki ödül mask
ING’ye iki ödül
Destek Patent ödül aldı mask
Destek Patent ödül aldı
PepsiCo Türkiye’de yeni atamalar mask
PepsiCo Türkiye’de yeni atamalar
Benzin ve motorine büyük zam: İşte yeni çift haneli fiyatlar mask
Benzin ve motorine büyük zam: İşte yeni çift haneli fiyatlar
Motorine büyük zam! Çift hane görüldü mask
Motorine büyük zam! Çift hane görüldü
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL