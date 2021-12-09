Lezzet dolu Nutella® kavanozları biraz yaratıcılıkla keyif veren dekoratif objelere, işlevsel ürünlere dönüşebiliyor. Yeni yılda hayal gücünü ve el becerisi kullananlar Nutella® kavanozlarından küçük sürprizler tasarlayabiliyor. Nutella® Kavanoz Atkısı, Nutella® Kar Küresi, Nutella® Işıklı Kavanoz ve Gülümseyen Nutella® Kavanozlar yılbaşı için küçük ama tatlı bir hediye seçeneği oluyor. Nutella®’nın keyifli kendin yap projelerine https://www.nutella.com/tr/tr/ilham-alin/diy adresinden ulaşılabiliyor.
09 Ara 2021 - 15:56- Ekonomi Güncelleme: 09 Ara 2021 - 15:57
Nutella® Kavanozları ile Yılbaşı hediyeni kendin yap
Mutluluğun Tadı Nutella®, sevdiklerine yeni yıl için el emeğiyle hazırlanmış bir hediye vermek isteyenlere kendin yap fikirleriyle ilham oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.