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09 Ara 2021 - 15:56- Ekonomi G: 09 Ara 2021 - 15:57

Nutella® Kavanozları ile Yılbaşı hediyeni kendin yap

Mutluluğun Tadı Nutella®, sevdiklerine yeni yıl için el emeğiyle hazırlanmış bir hediye vermek isteyenlere kendin yap fikirleriyle ilham oluyor.
Nutella® Kavanozları ile Yılbaşı hediyeni kendin yap mask

Lezzet dolu Nutella® kavanozları biraz yaratıcılıkla keyif veren dekoratif objelere, işlevsel ürünlere dönüşebiliyor. Yeni yılda hayal gücünü ve el becerisi kullananlar Nutella® kavanozlarından küçük sürprizler tasarlayabiliyor. Nutella®   Kavanoz Atkısı, Nutella® Kar Küresi, Nutella®   Işıklı Kavanoz ve Gülümseyen Nutella® Kavanozlar yılbaşı için küçük ama tatlı bir hediye seçeneği oluyor. Nutella®’nın keyifli kendin yap projelerine https://www.nutella.com/tr/tr/ilham-alin/diy adresinden ulaşılabiliyor.

09 Ara 2021 - 15:56 - Ekonomi

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