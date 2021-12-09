Nutella® Kavanozları ile Yılbaşı hediyeni kendin yap

Lezzet dolu Nutella® kavanozları biraz yaratıcılıkla keyif veren dekoratif objelere, işlevsel ürünlere dönüşebiliyor. Yeni yılda hayal gücünü ve el becerisi kullananlar Nutella® kavanozlarından küçük sürprizler tasarlayabiliyor. Nutella® Kavanoz Atkısı, Nutella® Kar Küresi, Nutella® Işıklı Kavanoz ve Gülümseyen Nutella® Kavanozlar yılbaşı için küçük ama tatlı bir hediye seçeneği oluyor. Nutella®’nın keyifli kendin yap projelerine https://www.nutella.com/tr/tr/ilham-alin/diy adresinden ulaşılabiliyor.