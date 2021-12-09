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09 Ara 2021 - 15:57- Siyaset G: 09 Ara 2021 - 15:58

SP’li Aydemir’den Şayir’e istifa çağrısı

Dilovası Belediyesi SP Meclis Üyesi İnci Aydemir, meclis toplantısında Başkan Hamza Şayir’in hemşerilerine yönelik ‘gay’ sözleri üzerine özür dilediğini ancak bunun telafisinin istifa olduğunu ifade etti
SP’li Aydemir’den Şayir’e istifa çağrısı mask

7 Aralık’ta yapılan Dilovası Belediye meclis toplantısında Belediye Başkanı Hamza Şayir’in sarf ettiği sözlere yönelik açıklama yayınlayan SP’li Meclis Üyesi İnci Aydemir, “Belediye Başkanı Hamza Şayir, yine yükselen şehir Dilovası masalları anlatırken meclis üyemiz Turan Akgül söz alıp tablonun aslında bahsedilen gibi olmadığını, ilçenin problemleri olduğunu, işsizliğin giderek arttığını ve yoksulluğun derinleştiğini belirtmiştir. Son dönemlerde çoğu genç hemşerimizin yurtdışına çıktığını belirtmiştir. Hamza Şayir ise haddini aşarak, ahlak kurallarını çiğneyerek yurtdışına çıkan hemşerilerimize ‘Gay’ diyerek onları itham etmiştir” dedi.

“KULAĞINI ÇEKMİŞLERDİR”

Aydemir, “Olayın akabinde devlet, millet, vatan naraları atarak bizleri provoke etmeye çalışmıştır. Kendisi dün gece bu durumdan dolayı özür dilemiştir. Özür dileyeceğine hiç ihtimal vermediğimizi, aslında yapılan özrün arkasında örf adetlerimizi bilen bazı büyüklerinin kulağını çektiğini iyi biliyoruz. Bizler bu özrü kabul etmediğimizi buradan bildirmek istiyoruz. Bu yapılan fahiş bir hatadır ve bu hatanın bedeli sadece ve sadece istifadır” dedi.
# Dilovası

09 Ara 2021 - 15:57 - Siyaset

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