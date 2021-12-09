KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam

KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Gönül Atölyeleri kapsamında ‘Dekoratif El Sanatları Atölyesi’ düzenlendi. Usta Öğretici Derya Başyiğit öncülüğünde gerçekleşen atölye çalışmasında KOÜ Genç KADEM Kulübü ile ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilmek üzere çorap bebekler yapıldı.Program öncesinde KADEM’in eğitim modüllerinden olan Güven Toplumunun İnşası- Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi’nin hukuki boyutunu Av. NisanurKoruç Kaplan, psikolojik boyutunu Sosyolog Nagihan Kozan anlattı. Ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde yayınlanan kamu spotu Genç KADEM Gönüllüleri ile izlenerek değerlendirme yapıldı.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.