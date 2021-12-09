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09 Ara 2021 - 15:57- Gündem G: 09 Ara 2021 - 15:59

KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam
KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam mask

KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Gönül Atölyeleri kapsamında ‘Dekoratif El Sanatları Atölyesi’ düzenlendi. Usta Öğretici Derya Başyiğit öncülüğünde gerçekleşen atölye çalışmasında KOÜ Genç KADEM Kulübü ile ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilmek üzere çorap bebekler yapıldı.Program öncesinde KADEM’in eğitim modüllerinden olan Güven Toplumunun İnşası- Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları Eğitimi’nin hukuki boyutunu Av. NisanurKoruç Kaplan, psikolojik boyutunu Sosyolog Nagihan Kozan anlattı. Ardından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününde yayınlanan kamu spotu Genç KADEM Gönüllüleri ile izlenerek değerlendirme yapıldı.
# eğitim

09 Ara 2021 - 15:57 - Gündem

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KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam mask
KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam
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