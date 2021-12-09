Derince’de ticari hayat konuşuldu

Derince’de faaliyet gösteren esnafların katılımıyla düzenlenen ‘Derince’de Ticari Hayat’ konulu esnaf buluşması Yelken Kafe’de gerçekleşti. Derince Belediyesi’nin Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte düzenlediği toplantıya katılım son derece yoğun oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın ve ilçe esnaflarının yoğun bir katılım gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk konuşmayı yapan Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, oda yönetimi olarak yaptıkları çalışmalara vurgu yaparak esnafların yanında olduklarını belirtti.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında önemli mesajlar verdi. Toplantının önemine değinen Başkan Aygün, “Öncelikle esnaf buluşmamız vesilesiyle sizlerle bir kez daha bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İlçemizde ticaretin gelişmesi ve Derince’mizin geleceği hakkında öneri ve çözümleri paylaşacağımız esnaf buluşmamızı önemsiyoruz. Sizlerin de yakından bildiği gibi bizler sürekli esnaflarımızla iç içeyiz. Her hafta ayrı bir mahallede, ayrı bir bölgede esnaflarımızı ziyaret ediyor, onlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinliyoruz. Pandemi ile mücadele döneminde özveriyle çalışmalarını sürdüren kıymetli esnaflarımızın her zaman yanında olduk” dedi.

“HİZMETLERİ ANLATTI”

Hükümet ve yerel yönetimler bazında yapılan çalışmalara da değinen Başkan Aygün, “Koronavirüsle mücadele döneminde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hükümetimiz ve yerel yönetimler olarak bizler bu süreçte fedakarca görev yapan esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni uygulamaya geçiren hükümetimiz, "Gelir Kaybı Desteği" ve "Kira Desteği" ile esnaflarımızın daima yanında oldu.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK”

Yine kredilerin yapılandırılması ve diğer tüm uygulamalarla hükümetimiz esnaflarımıza desteklerini sürdürdü. Bizler de Derince Belediyesi olarak halkımızın bu süreçten daha az etkilenmesi için ilk gün itibariyle gerekli önlemleri aldık ve hemen uygulamalarımızı hayata geçirdik” dedi. Başkan Aygün’ün 2,5 yıllık hizmet sürecini anlatan projeleri de sinevizyon eşliğinde aktardığı program soru cevap kısmının ardından sona erdi.