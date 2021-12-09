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09 Ara 2021 - 15:59- Gündem G: 09 Ara 2021 - 16:00

Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı

Körfez’de tarıma destek devam ediyor. Tohum ve mazot desteği sonrasında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçilere 2520 ceviz fidanı ile 1430 adet kiraz fidanı dağıtımı başladı
Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı mask
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Körfez Belediyesi, tarıma yönelik desteklerini sürdürüyor. Daha önce 300 çiftçiye buğday desteği sunan, ücretsiz toprak analizi ile mazot desteği veren Körfez Belediyesi, şimdi de çiftçilere 4 bin adet ceviz ve kiraz fidanı dağıtımı gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan dağıtıma; Başkan Şener Söğüt ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semra Koşumcu da katıldı.

CEVİZ VE KİRAZ FİDESİ

Çiftçilere fidanlarını teslim eden Bakan Şener Söğüt, “Körfez’deki çiftçilerimize ceviz ve kiraz fidesi dağıtımına başladık. Geçmişte de önemli destekler sunduk. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda tarıma olan desteğini aralıksız sürdürüyor. Ceviz ve kiraz fidanlarını biz veriyoruz, çiftçimiz toprakla buluşturuyor.

GÜZEL MAHSULLER

İnşallah çiftçilerimize bu fidanların bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum. Tarım, insanlık için bizler için önemli. Milli ekonominin temeli de tarım ve bizler de bu doğrultuda Körfez Belediyesi olarak desteğimizi sunuyoruz” dedi. Fidanları alan çiftçiler de Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti.

09 Ara 2021 - 15:59 - Gündem

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