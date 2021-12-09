Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki 67 LF 362 plakalı hafif ticari araç, İzmit Akmeşe mevkisinde önünde ilerleyen İsmail Dağlar idaresindeki 41 HB 519 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona takılan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Kutsi Başsarıoğlu’nun araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından sürücünün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Başsarıoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.