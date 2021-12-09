Polis memuru kalbine yenildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Şaban Okay Karakan (48) kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 10 yıldır Gebze ilçesinde görev yaptığı öğrenilen ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen polis memuru Karakan'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Karakan'ın cenazesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.