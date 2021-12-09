Polis memuru kalbine yenildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Şaban Okay Karakan (48) kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 10 yıldır Gebze ilçesinde görev yaptığı öğrenilen ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen polis memuru Karakan'ın acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Karakan'ın cenazesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.