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09 Ara 2021 - 16:53- Gündem G: 09 Ara 2021 - 17:16

Polis memuru kalbine yenildi

Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Şaban Okay Karakan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Polis memuru kalbine yenildi mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görev yapan polis memuru Şaban Okay Karakan (48) kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 10 yıldır Gebze ilçesinde görev yaptığı öğrenilen ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen polis memuru Karakan'ın acı haberi  sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Karakan'ın cenazesi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e gönderildi.
# çocuk

09 Ara 2021 - 16:53 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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