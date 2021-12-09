Yukarı Hereke’ye çöp alanı tepkisi!

Körfez Yukarı Hereke bölgesinde kurulmak istenen atık depolama ve bertaraf tesisi ile ilgili halk, bin 976 adet imza toplayıp istemediklerini belirtirken CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP ve İYİ Partililer başka bir yer bulunmasını talep etti. Mahalle Muhtarı Yusuf Öner, halkın kesinlikle istemediğini ifade ederken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yapılması planlanan projenin kesinlikle çöp tesisi olmadığını belirterek Büyükşehir Belediyesi’nden yapılacak açıklamayı beklediklerini ifade etti.

“BEN DE İSTEMEM AMA İHTİYAÇ VAR”

Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Bu konu epeydir gündemimizi meşgul ediyor. Ben o bölgede oturanlara da teşekkür ediyorum hassasiyetlerinden dolayı. Bu tür süreçleri maalesef yaşıyoruz. Neticede ilçelerin, şehirlerin, kentlerin bu tür yerlere ihtiyacı var. Belki daha farklı alternatifler bulunabilir, hassasiyetlerini büyükşehir belediye başkanımıza ileteceğim; kendisiyle de görüştük. Yanlış bilgiler, yanlış açıklamalar da dolaşıyor. Burada bir çöp tesisi kurulmuyor; atık depolama sahası için bir çalışma var. Biz de istemeyiz; ben de istemem ama bu kentin ihtiyacı da var. Belki farklı yerler önerilebilir. Bunlara çalışalım ama ben ‘Ben atık sahasını ilçemizde istemiyorum’ dediğim an benim ilçe olarak atık üretmemem lazım” dedi.

“BİR ÇÖP TESİSİ ASLA DEĞİL”

Hiçbir tehlikesi olmayan atıktan bahsedildiğini belirten Söğüt, “Bizim de ürettiğimiz evsel atıklar başka bir yere depolanıyor. Hafriyat atığı yıllarca İlimtepe yolunda çevre ilçelerden de orada biriktirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir ihtiyacı söz konusu olmuş. Bu bir çöp tesisi asla değil. Atıkların düzenli depolamasına dair yönetmelik kapsamında yapılmak isteniyor. Üç tip tesis söz konusu. Bu üçüncü sınıf düzenli depolama tesisi. Yani inert atıkların depolanması için gerekli altyapıya sahip tesis” dedi.

“ALTERNATİF VARSA ÖNERELİM”

Söğüt, “İnert atık, fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayan, çözülmeyen, yanmayan, kimyasal ve fiziksel olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen, yani özetle hiçbir tehlikesi olmayan bir atıktan bahsediliyor. Neticede bir çalışma başlatılmış. Daha uygun bir alternatif varsa önerelim. Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapılmasını istedik, yapacaklarını söylediler; bekliyoruz. Burada zaten tehlikeli olmayan atıklar bu bölgede düşünülen biriktirilip, üzerleri toprakla kapatılıp ağaçlandırılacak, yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunmak düşünülen” şeklinde konuştu.

“ÇOK CİDDİ TEPKİ VAR”

CHP Meclis Üyesi Engin Taşdemir, “Konuyla alakalı Büyükşehir Belediyesi Çevre Daire Başkanıyla görüştüm. Görüşmede, fabrikalardan kaynaklanan çeşitli atıklarının depolanması anlamında bir yere ihtiyaç olduğunu ve bu bölgeyi seçtiklerini söylediler. Yaklaşık 33 hektarlık bir alan. Orası bir orman alanı. Büyükşehir belediyesi de bana yolladıkları yazıda bunu belirtmişler. Çok yakınında da sit alanı var. Orada yaşayan vatandaşların bu konuda çok ciddi tepkisi söz konusu. Hem orman alanı hem de su yatakları gibi birçok önemli nedenleri gerekçe göstererek yapılmasına karşı ciddi bir direnç gösteriyorlar. Bölge halkının istemediği bir şeyi yapmak çok doğru değil” dedi.

“ÇED RAPORU OLMADAN…”

“ÇED raporu yapılmadan orada bir dizi çalışmalar başlamış” diyen Taşdemir, “Zemin etüt çalışmaları, kazıklar çakılması vs. yapılmış. Çöp fabrikasının olmayacağını biliyoruz. Kenti yönetenler yaptıkları projelerde bazen geriye dönüşü olmayan ciddi zararlar verebilirler. Burada şu noktada net olalım: bu tesise ihtiyaç, çöp fabrikasına ihtiyaç vardır. 2024’te belediyeyi aldığımızda mutlaka biz de yapacağız ama yer tercihleriyle alakalı çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bize atık kodlarını vermediler; bunlar da insanların noktasında soru işaretleri bırakıyor. ÇED raporu olmadan çalışma başlıyor” ifadelerine yer verdi.

“BİRÇOK ALAN ÇUKUR VAZİYETTE”

İYİ Parti Meclis Üyesi Fevzi Canbaz ise, “Yukarı Hereke’ye tesis yapılacağına yer öneriyorum. Körfez Sevindikli Köyü’nde tuğla fabrikası var. Tuğla fabrikası, Körfez’in köylerinin muhtelif yerlerinde tarla alıyor yani arazi kiralıyor. Birçok alan çukur vaziyette. Sipahiler Göleti’nin doğu yakasında birçok çukur alan var. Bu atıklar, kimyasal atık olmadığı müddetçe buralar doldurulabilir. Arazi sahibi özel bir firma da olsa konuşulur, çukur olan firmalar doldurulup değerlendirilebilir. Tuğla firmasının sahibi Osman, ılımlı bir arkadaşımız, görüşülebilir” dedi.

“DOĞA HARİKASI BİR ALAN”

CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun da, “Parti meclis üyemiz ve Kocaeli Milletvekilimiz ile bölgeye gittik. Belediye Başkanımız Şener Söğüt’ün de duyarlı olacağını düşünüyorum. Alan, doğa harikası bir alan. Böyle bir tesisin yapılmasını bizler kadar sizlerin de çok onay vereceğini sanmıyorum” dedi.

“HALK KESİNLİKLE İSTEMİYOR”

Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı Yusuf Öner ise, halkın kesinlikle böyle bir projeyi istemediğini belirterek, “Biz burada hizmet beklerken çöp sahası açılması mümkün değil. Halk zaten tepkili, kesinlikle istemiyor. Büyükşehir ile ilk irtibata geçtiğimde farklı malzemelerin döküleceğini, çöp sahası olmadığını söylediler. Çöp değil, çöp olsa çukurun, derenin içinde döküm olmaz. Halkımız da baya bir imza topladı. Halk kendine hizmet beklerken böyle bir şey oldu. Dilovası, Gebze, İstanbul her kokuya alışkın ama bizim burası temiz havanın en iyi olduğu yerlerden biri. Yer etüdü, bir iki yol açtılar, şu anlık duruyor. Biz de istemiyoruz. Bu halkla geldik; bu halkla gideriz” şeklinde konuştu.