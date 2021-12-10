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10 Ara 2021 - 09:32- Gündem G: 10 Ara 2021 - 09:33

Cımbızdere modern haliyle hizmete girmeye hazırlanıyor

Büyükşehir’in hız kesmeyen çalışmalarıyla vatandaşa yeni haliyle hizmet verecek Derince Cımbızdere Mesire Alanı, gün geçtikçe daha güzel bir hal alıyor

Cımbızdere modern haliyle hizmete girmeye hazırlanıyor mask

Bölge halkı tarafından piknik amaçlı kullanılan Derince Cımbızdere Mesire Alanı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla yenilenerek nefes alınacak bir ortam haline getiriliyor. Vatandaşların tatil günlerini güvenle geçirmeleri için yapılmaya başlanan ferforje korkulukların montajları tamamlandı. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği mesire alanında kamelyalara çıkış basamakları ve traverten yapılarak daha güzel bir ortam oluşturuluyor. Çocuklar için de yeni ve modern bir eğlence merkezi oluşturulmaya çalışılan mesire alanında çocuk oyun gruplarının montajı tamamlandı.

FUTBOL SAHASININ ZEMİN İŞLERİ

Proje kapsamında 21x35 ebadındaki futbol sahasının çelik, drenaj, mıcır dolgu, taş duvar işleri ile çelik imalatları bitirilirken sahanın zemin işlerine devam ediliyor. Kaba inşaat çalışmaları bitirilen sosyal tesis binasının duvar ve çatı imalatlarıyla ince işçilikler yapılıyor.

DİĞER İMALATLAR

Kaba inşaatı tamamlanan tuvalet ve mescit binasının duvar, çatı ve kiremit işleri tamamlanırken ince işçilik çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar dahilinde bisiklet ve yaya yollarının 650 metrelik kısmı tamamlandı, sulama ve aydınlatma işleri bitirildi. Yürüyüş yolunun çevresine ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor.

# çocuk, proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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10 Ara 2021 - 09:32 - Gündem

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