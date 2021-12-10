Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sı Siber Güvenlik Eğitimi Alacak

Başiskele’nin ödüllü projesi Genc-i Âlâ Gençlik Modeli, yerelden ulusala taşındıktan sonra tüm dikkatleri üzerine topluyor. Siber Güvenlik, Yazılım ve Yapay Zekâ gibi alanlarda tekno girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çeşitli modüllerden oluşan program ve projeler kurgulayan ve Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) ile gençlerimizin dijital teknolojiler konusunda farkındalığının arttırılması konusunda eğitimler veren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Başiskeleli gençlere de Siber Vatan-Siber Güvenlik eğitimleri verecek.

BAKKA , MARKA VE BAŞİSKELE BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Başiskele Belediyesi iş birliğiyle Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencilerini ülkemizin siber güvenliği için eğitilecek. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Başiskele Belediyesi arasında Siber Vatan – Siber Güvenlik İş Birliği Protokolü, Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda imza töreni ile gerçekleştirildi. Protokol törenine Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Başiskele Çocuk Üniversitesi eğitmenleri, veliler ve öğrenciler katılım gösterdi.

BAŞKAN ÖZLÜ: SİBER GÜVENLİK, SİLAHLI GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü programda yaptığı konuşmada, “Dünyada teknolojik gelişmelerle beraber siber vatan diye bir kavram ortaya çıktı. Siber güvenlik, veri güvenliği, kişisel verilerimiz, ülkenin verileri artık ülkenin enerji kaynakları kadar, ülkenin diğer kaynakları kadar önemli bir kaynak haline gelmeye başladı. Aslına bakarsanız önümüzdeki yıllarda gördüğümüz siber güvenlik meselesi bir ulusal güvenlik meselesi haline dönüşecek ve en az silahlı kuvvetlerimiz kadar önemli bir yapı olacak.” dedi.

“DAHA BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR”

Gençlere yönelik hizmet ve çalışmalarla Kocaeli’nin ilçe belediyeleri arasında ön planda olduğunu vurgulayan Başkan Özlü konuşmasını şöyle sürdürdü: İlçemizde 2021 yılını ‘Gençlik Yılı’ ilan ederek Genc-i Âlâ Gençlik Modelimiz altında yaptığımız hizmetlerin geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ödüllendirilmesi bizi ayrıca mutlu ve motive etti. Gençlik çalışmalarını arttırarak devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların en önemli ve anlamlı parçalarından bir tanesi Başiskele Çocuk Üniversitesi. Çocuk Üniversite’mizde daha büyük hayallerimiz var. Belki yıllar sonra kampüsünün olduğu, kurumsallaşmış bir çocuk üniversitesi hayalimiz var. Tabi biz buna başladık. Niyet ettik, inşallah bu üniversiteye gidecek kardeşlerimiz büyüyünce onlar da yarın iş hayatına atıldığında oranın gönüllü birer tecrübe paylaşan öğretmenleri olacaklar, vbuna gönülden inanıyorum.”

MUSTAFA ÇÖPOĞLU: BAKKA, SİBER GÜVENLİK KONULARINDA BİR MARKA

Başkan Özlü’nün konuşmasının ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu söz alarak şu ifadeleri kullandı: “Başiskele Belediyesi’nin Çocuk Üniversitesi uzun bir süredir faaliyette ve ben de faaliyetlerini yakından takip eden birisiyim. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın siber güvenlik ve siber vatan ile ilgili ciddi bir deneyimi var ve bir marka haline geldi diyebiliriz. Birçok konuda ortak çalışmalarımız var. Biz de severek bu iş birliğini kabul ettik. Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde ve Kocaeli’de yaşayan bütün gençlerimizden günümüzün trend konularından bilişim, yazılım, siber güvenlik konusunda eğitim, bilinçlendirme, farkındalık arttırmaya yönelik Batı Karadeniz Kalkındırma Ajansı’nın uzmanları eğitim verecek. Bizim ajansımızın uzmanları da bu süreçte destek sağlayacak.”

LUTFİ ALTINSU: SİBER GÜVENLİK UZMANINA DUYULAN İHTİYAÇ %700 ARTTI

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ise konuşmasında, “Yaşadığımız dijital dünyada artık bilgilerimizin hem saklandığı hem depolandığı hem de işlendiği hayatımızın her alanına nüfuz eden yeni bir dünya var. Bizim eskiden yaşamış olduğumuz dünyadan farklı bir dünya söz konusu. Hiç birimiz onsuz yapamıyoruz. Cep telefonlarımız kullandığımız arabalar, ev aletlerimiz, fabrikalardaki makinalarımız, uçaklarımız savunma sanayi vs. hepsi teknolojinin bir parçası halindeler. Hal böyle olunca bir başka problem ortaya çıkıyor. Bu bilgilerin, yapılan işlemlerin, kayıtların saklanabilmesi, kullanılabilmesi, muhafaza edilebilmesi gerekiyor. Bunu da sağlayabilecek iki şey var. Birincisi teknolojik alt yapının olması gerekiyor. İkinci olarak ise bu teknolojik alt yapıyı kullanılabilecek ve geliştirebilecek uzmanlarımızın olması gerekiyor. Bu konuda ihtiyaç o kadar artıyor ki 2021 yılında edinilen rakamlara göre siber güvenlik uzmanına 2016-2019 yılları arasında duyulan ihtiyaç %700 artmış durumda.” dedi.

“İLK HAK EDEN BAŞİSKELE BELEDİYESİ OLDU”

Siber Güvenlik konusunda nitelikli insan yetiştirmenin önemine vurgu yapan Dr. Altınsu, “Nitelikli insan yetiştirerek ülkemizin bu açığını kapatması lazım ve bu hususta istihdam yaratmamız gerekiyor. Hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında giderek artan bir ihtiyaç. Bizim de bu ihtiyaca uygun gençleri yetiştirmemiz gerekiyor. Siber Vatan adı altında eğitim müfredatı hazırladık. Bu kapsamda ajanslarımızla görüşelim, bu konuyla ilgili çalışmalar yapalım demeye kalmadan eğitim ve gençlik çalışmalarıyla ön plana çıkan Başiskele Belediyesi bunu ilk hak eden belediyemiz oldu. Biz de memnuniyetle böyle bir iş birliğini uygun gördük. Bu eğitim sayesinde Başiskele Çocuk Üniversitesi öğrencilerimizde hem Siber Vatan ve Siber Güvenlik konularında farkındalık oluşacak hem de bu alanda uzmanlaşma yolunda ilk adımlarını atabilecekler. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve eğitimlerimizin ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından taraflar protokole imza atarak hayırlı olsun temennisinde bulundular. Daha sonra Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve MARKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu’na günün anısına plaket takdim etti.

EĞİTİMLER 11 ARALIK CUMARTESİ BAŞLIYOR

Siber güvenlik eğitimleri, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) eğitimcileri tarafından Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde verilecek. Eğitimler, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü başlayacak. İlk etapta Siber Güvenlik eğitimlerine Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin 4. Kademesinde eğitim alan 30 öğrenci katılacak. 80 saat sürecek eğitimler sonunda öğrencilere sertifika verilecek. İlerleyen süreçte diğer öğrenciler için de benzer eğitim programları yapılması planlanacak.