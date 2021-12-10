Reklamı Kapat
10 Ara 2021 - 09:36- Gündem G: 10 Ara 2021 - 09:37

İSU personeline ilkyardım eğitimi

İSU personeline teorik ve uygulamalı olarak, temel ilk yardım eğitimi verildi

İSU personeline ilkyardım eğitimi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İSU personeline temel ilk yardım eğitimi veriliyor. Temel İlkyardım Eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitmenler tarafından anlatılıyor.

İLKYARDIMCI SERTİFİKALI EĞİTİM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından daha önce de Belde A.Ş, İZAYDAŞ, Antikkapı gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine de belirli aralıklarla bu eğitimler verildi. Covid-19 tedbirleri alınarak hemşireler tarafından İSU personeline yönelik gerçekleşen eğitimde ‘’Temel Yaşam Desteği, Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası),Yaralanmalar, Hayvan ısırmaları, Kırık-Çıkık-Burkulma, Sıcak Çarpması, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri’’ gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

İLK YARDIM EĞİTİMİ NEDİR?

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara İlk Yardım Eğitimi denilmektedir.

# sağlık, eğitim, covid-19, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Darıca için 36 milyonluk yol ve köprü ihalesi mask
Darıca için 36 milyonluk yol ve köprü ihalesi
Cımbızdere modern haliyle hizmete girmeye hazırlanıyor mask
Cımbızdere modern haliyle hizmete girmeye hazırlanıyor
Büyükşehir’den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik   mask
Büyükşehir’den Aşkın Sesi Yunus Emre için özel etkinlik  
Başiskele İstiklal ve Cumhuriyet’te yol çizgileri çizildi   mask
Başiskele İstiklal ve Cumhuriyet’te yol çizgileri çizildi  
60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi mask
60 Evler’e yeni ve modern yaya üst geçidi
Özel çocuklar yüzüyor   mask
Özel çocuklar yüzüyor  
Kirazpınar tamam, sıra Tembelova’da   mask
Kirazpınar tamam, sıra Tembelova’da  
Büyükakın’ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu   mask
Büyükakın’ın talimatıyla okuluna görme engelli yolu yapılan; Fatih kardeşimiz artık çok mutlu  
Kocaeli’nin tarım politikası masaya yatırıldı mask
Kocaeli’nin tarım politikası masaya yatırıldı
Kartepe Ballıca Sokak’ta kaldırım imalatlarına başlandı mask
Kartepe Ballıca Sokak’ta kaldırım imalatlarına başlandı

10 Ara 2021 - 09:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.426.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
İSU personeline ilkyardım eğitimi mask
İSU personeline ilkyardım eğitimi
Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sı Siber Güvenlik Eğitimi Alacak mask
Başiskele’nin Genc-i Âlâ’sı Siber Güvenlik Eğitimi Alacak
Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı mask
Körfezli çiftçilere 4 bin ceviz ve kiraz fidanı
Derince’de ticari hayat konuşuldu mask
Derince’de ticari hayat konuşuldu
KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam mask
KADEM Kocaeli’de Gönül Atölyelerine devam
İZGİM ailesinden muhtarlara ziyaret mask
İZGİM ailesinden muhtarlara ziyaret
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL