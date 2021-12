Şanbaz Yıldız’ın gündemi Dilovası: Mehmet Ellibeş neden susuyorsun?

Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeden Kanada’ya giden gençler hakkında "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" ifadelerini kullanmıştı. Şayir’in bu açıklamaları sonrasında 2 gün boyunca bekleyen ve AKP cephesinden en ufak bir tepki görmek isteyen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız sessizliğini bozdu. Bir belediye başkanının hemşehrileri için “gay” yakıştırması yapmasının doğru olmadığını söyleyen Yıldız, Hamza Şayir üzerinden AKP’lilere yüklendi.

ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİLER

AKP’lilerin İYİ Parti ile ilgili her konuda saldırgan bir dille pek çok açıklama yaptığını ancak konu kendi partilileri olduğunda sessizliğe büründüğünü belirten Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in açıklamalarını hep birlikte okuduk. İlçede yaşayan hemşehrilerine ‘gay’ yakıştırması yapan Şayir’in söylediklerini hep beraber işittik. Açıklamaları tepki toplayınca apar topar sosyal medya hesaplarından meclis toplantısının görüntülerini kaldırarak olayın üstünü örtmek istediler.

HOCAOĞLU HATIRLATMASI

Bir ilçeden 2 bin genç başka ülkelere göç ediyor. Ekonomik olarak bir sonraki seneyi bile getiremiyorlar çünkü. Çünkü AKP gençlerin geleceğini karartmış durumda. Bunu AKP’liler de biliyor. Bu sebeple AKP’li başkan Hamza Şayir gençlere ‘gay’ yakıştırması yaparak konuyu sulandırmaya çalışıyor. Şimdi çok merak ettiğim bir konu var. Ben 2 gündür bilerek bekliyor ve bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorum. AKP’liler ne diyecek diye bakıyorum. İlçe başkanının cılız sesi haricinde tek bir AKP’liden ses çıkmıyor. Bu olayın benzeri İzmit Belediyesi’nde yaşanmış, Fikret Hocaoğlu diye bir meclis üyesi CHP Genel Başkanı’na hakaret etmiş yine AKP’liler dut yemiş bülbüle dönmüştü.

ELLİBEŞ’E SESLENDİ

AKP köşeye sıkışmış durumda. İktidar ellerinden gitti. İlk seçimde 20 yıldır yedikleri sofrada hesabın önlerine geleceğini biliyorlar. Büyük bir korku hakim üzerlerinde. Bu sebeple özellikle İYİ Parti’nin her adımını takip ediyor, kimi olaylarda yaygara kopararak sosyal medya üzerinden linç kampanyaları başlatıyorlar. Bunun örneklerini defalarca gördük. İYİ Parti’nin her adımını olay yapan Mehmet Ellibeş var mesela. AKP Kocaeli İl Başkanı kendisi. Ellibeş her konuda söyleyecek bir söz bulurken, kendi partisine mensup belediye başkanının terbiyesizliğine ses çıkarmıyor.

İLK SEÇİMDE…

Soruyorum; sayın Mehmet Ellibeş neden susuyorsun? Neden terbiyesizliklerin haddini bildirmiyorsun? Ben soruyorum da ne Ellibeş de ne AKP’liler artık cevap verecek takat kalmadı biliyorum. Onlar için yol tükendi. Artık yol yorgunu onlar. Boş münakaşalara gerek yok. Boş açıklamalara gerek yok. Olan olay ortada. Bir belediye başkanı nasıl olur da kendi ilçesinin gençlerine ‘gay’ diyebilir. Nasıl olur da bu sözlere AKP’den en ufak bir tepki gelmez aklım almıyor. Bu yaşıma kadar bildiğim tek bir şey var sükut ikrardan gelir. İkrar kabullenmek, onaylamak demektir. Yorumu Dilovası halkı ilk seçimde yapacak ve bu kötü düşünceli zihniyeti ilçeden defedecektir.”