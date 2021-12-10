Reklamı Kapat
10 Ara 2021 - 09:37- Siyaset G: 10 Ara 2021 - 09:38

Şanbaz Yıldız’ın gündemi Dilovası: Mehmet Ellibeş neden susuyorsun?

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Dilovası’ndan yurtdışına çıkan vatandaşlara “gay” diyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir üzerinden AKP’lilere yüklendi. Yıldız, “İYİ Parti’nin her adımını olay yapan Mehmet Ellibeş, kendi belediye başkanının terbiyesizliğine ses çıkarmıyor. Soruyorum; sayın Mehmet Ellibeş neden susuyorsun?”

Şanbaz Yıldız’ın gündemi Dilovası: Mehmet Ellibeş neden susuyorsun? mask

Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeden Kanada’ya giden gençler hakkında "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" ifadelerini kullanmıştı. Şayir’in bu açıklamaları sonrasında 2 gün boyunca bekleyen ve AKP cephesinden en ufak bir tepki görmek isteyen İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız sessizliğini bozdu. Bir belediye başkanının hemşehrileri için “gay” yakıştırması yapmasının doğru olmadığını söyleyen Yıldız, Hamza Şayir üzerinden AKP’lilere yüklendi.

ÜSTÜNÜ ÖRTMEK İSTEDİLER

AKP’lilerin İYİ Parti ile ilgili her konuda saldırgan bir dille pek çok açıklama yaptığını ancak konu kendi partilileri olduğunda sessizliğe büründüğünü belirten Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in açıklamalarını hep birlikte okuduk. İlçede yaşayan hemşehrilerine ‘gay’ yakıştırması yapan Şayir’in söylediklerini hep beraber işittik. Açıklamaları tepki toplayınca apar topar sosyal medya hesaplarından meclis toplantısının görüntülerini kaldırarak olayın üstünü örtmek istediler.

HOCAOĞLU HATIRLATMASI

Bir ilçeden 2 bin genç başka ülkelere göç ediyor. Ekonomik olarak bir sonraki seneyi bile getiremiyorlar çünkü. Çünkü AKP gençlerin geleceğini karartmış durumda. Bunu AKP’liler de biliyor. Bu sebeple AKP’li başkan Hamza Şayir gençlere ‘gay’ yakıştırması yaparak konuyu sulandırmaya çalışıyor. Şimdi çok merak ettiğim bir konu var. Ben 2 gündür bilerek bekliyor ve bu olayla ilgili hiçbir açıklama yapmıyorum. AKP’liler ne diyecek diye bakıyorum. İlçe başkanının cılız sesi haricinde tek bir AKP’liden ses çıkmıyor. Bu olayın benzeri İzmit Belediyesi’nde yaşanmış, Fikret Hocaoğlu diye bir meclis üyesi CHP Genel Başkanı’na hakaret etmiş yine AKP’liler dut yemiş bülbüle dönmüştü.

ELLİBEŞ’E SESLENDİ

AKP köşeye sıkışmış durumda. İktidar ellerinden gitti. İlk seçimde 20 yıldır yedikleri sofrada hesabın önlerine geleceğini biliyorlar. Büyük bir korku hakim üzerlerinde. Bu sebeple özellikle İYİ Parti’nin her adımını takip ediyor, kimi olaylarda yaygara kopararak sosyal medya üzerinden linç kampanyaları başlatıyorlar. Bunun örneklerini defalarca gördük. İYİ Parti’nin her adımını olay yapan Mehmet Ellibeş var mesela. AKP Kocaeli İl Başkanı kendisi. Ellibeş her konuda söyleyecek bir söz bulurken, kendi partisine mensup belediye başkanının terbiyesizliğine ses çıkarmıyor.

İLK SEÇİMDE…

Soruyorum; sayın Mehmet Ellibeş neden susuyorsun? Neden terbiyesizliklerin haddini bildirmiyorsun? Ben soruyorum da ne Ellibeş de ne AKP’liler artık cevap verecek takat kalmadı biliyorum. Onlar için yol tükendi. Artık yol yorgunu onlar. Boş münakaşalara gerek yok. Boş açıklamalara gerek yok. Olan olay ortada. Bir belediye başkanı nasıl olur da kendi ilçesinin gençlerine ‘gay’ diyebilir. Nasıl olur da bu sözlere AKP’den en ufak bir tepki gelmez aklım almıyor. Bu yaşıma kadar bildiğim tek bir şey var sükut ikrardan gelir. İkrar kabullenmek, onaylamak demektir. Yorumu Dilovası halkı ilk seçimde yapacak ve bu kötü düşünceli zihniyeti ilçeden defedecektir.”

# AKP, Dilovası, İyi Parti, chp, Şanbaz Yıldız, İzmit belediyesi
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
İYİ Parti İzmit, esnafın röntgenini çekti! mask
İYİ Parti İzmit, esnafın röntgenini çekti!
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede? mask
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede?
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam mask
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam
Dönge: Kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya devam edecek mask
Dönge: Kadınlarımız ülkemizi aydınlatmaya devam edecek
İYİ Parti İzmit, Yenidoğanlılara gitti mask
İYİ Parti İzmit, Yenidoğanlılara gitti
İYİ Parti İzmit’te 12 mahalle başkanı atandı mask
İYİ Parti İzmit’te 12 mahalle başkanı atandı
“Maşukiye’de Arap turistlerle oturup kalkmaktan kent sokaklarını unuttular” mask
“Maşukiye’de Arap turistlerle oturup kalkmaktan kent sokaklarını unuttular”
Yıldız’dan iktidara makarna göndermesi! “5 TL’lik etiketleri altında ezileceksiniz” mask
Yıldız’dan iktidara makarna göndermesi! “5 TL’lik etiketleri altında ezileceksiniz”
“Hakaret ederek krizden kurtulacaklarını sanıyorlar” mask
“Hakaret ederek krizden kurtulacaklarını sanıyorlar”
Filiz: Art arda gelen zamlar çiftçimizin belini büktü mask
Filiz: Art arda gelen zamlar çiftçimizin belini büktü

10 Ara 2021 - 09:37 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.426.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
SP’li Aydemir’den Şayir’e istifa çağrısı mask
SP’li Aydemir’den Şayir’e istifa çağrısı
BTP’den ezber bozan asgari ücret açıklaması mask
BTP’den ezber bozan asgari ücret açıklaması
Meclisin hayalet milletvekilleri: Sancaklı ve Işık mask
Meclisin hayalet milletvekilleri: Sancaklı ve Işık
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede? mask
İYİ Partili Şanbaz Yıldız sordu: İzmit’in girişi nerede?
YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti   mask
YRP İzmit’ten İHH'ya taziye ziyareti  
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam mask
İYİ Parti İzmit’te Gençlik Kolları tamam
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL