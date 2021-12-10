Başiskele’de altyapıdan sonra üstyapı çalışmaları yapılıyor

Başiskele ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hattı ile depo inşaatı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) İSU Genel Müdürlüğü, çalışmalar nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmalarını da yatırım programı kapsamında gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 2700 ton asfalt ve 7000 m2 parke kullanılan üstyapı çalışmaları, ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde devam ediyor.

YOĞUN ALTYAPI ÇALIŞMALARI

2021 yılı yatırım programı kapsamında Başiskele ilçesinin muhtelif mahallelerinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile kesintisiz su ihtiyacının karşılanması için depo inşaatı çalışmaları yapılıyor. KBB İSU Genel Müdürlüğü 2021 yılında ilçe genelinde 48,5 km uzunluğunda içme suyu, 12,6 km uzunluğunda kanalizasyon ve 5,5 km uzunluğunda yağmursuyu altyapı hattı inşa etti. Aksığın’da 100 m3 prekast depo inşa eden Kurum, bütün bu çalışmalar için 45 milyon lira harcama yaptı. Altyapı hatlarının imalat çalışmaları ilçenin Barbaros ve Körfez mahallelerinde program çerçevesinde sürüyor.

ASFALT, PARKE ÇALIŞMALARI

İSU Genel Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların çalışmalar nedeniyle bozulan yolların asfalt serim, asfalt yama, parke ve bordür çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Kazı alanı çökme sürecinin ardından üstyapı çalışmaları ilçeye bağlı çeşitli mahallerde yapılıyor. Şimdiye kadar Fatih Mahallesinde Kevser ve Arifağa Sokak arası, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Körpe sokak, Yeniköy Mahallesinde Kolej caddesi ve ara sokaklarında asfalt serimi, Yeniköy mahallesi Begüm, Kaymak, Ateş Çiçeği, Gökhan ile Harmanlık Sokaklarında asfalt yama çalışmaları tamamlandı. Parke ve bordür çalışmaları ise Fatih mahallesine bağlı Asmaaltı, Kirazlık, Yakacık, Derin, Milli Egemenlik, Hüseyin Naz sokak ve caddelerinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Parke ve bordür çalışmaları Yeniköy mahallesine bağlı Çınar Caddesinde devam ediliyor.

2700 TON ASFALT/7000 M2 PARKE

Yatırım programı çerçevesinde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. İSU Genel Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda yapılan üstyapı çalışmalarında toplam 2700 ton asfalt ve 7000 m2 parke kullandı. Hava şartlarına bağlı olarak önümüzdeki süreçte Sahil ve Körfez Mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilecek.