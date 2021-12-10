Balkan Dernekleri Yerleşkesi  İzmit’e çok yakışacak

Kentin kültür mirasçıları sivil toplum kuruluşlarını önemseyen İzmit Belediyesi, Balkan kültürünü yeni nesle aktarmak amacıyla hayata geçireceği Balkan Dernekleri Yerleşkesi projesinde son aşamaya geldi. Balkan dernekleri ile birlikte projesi hazırlanan ve her detayıyla Balkan kültürünü temsil edecek olan Balkan Dernekleri Yerleşkesi kısa zamanda derneklerin hizmetine sunulacak.



BALKAN KÜLTÜRÜNÜ YANSITACAK

Etüt Proje Müdürlüğü tarafından, Balkan derneklerinin fikirleri alınarak ortaya çıkarılan projede sona gelindi. Balkan derneklerinin görüşleriyle her aşaması titizlikle değerlendirilen Balkan Dernekleri Yerleşkesinde sergi ve etkinlik alanı, idari alanlar, toplantı odası, mutfak ve kafeterya yer alacak. Yerleşke içeriğiyle Balkan kültürüne dair her şeyi ayrıntılı bir şekilde yansıtacak.