8-15 Aralık tarihleri arasında Hatay İskenderun’da düzenlenen Büyükler Kriket Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi Gebze Gençlik Spor Kulübü Kriket Takımı temsil ediyor. Bir birinden yetenekli kriketçilerin hedefi derece ile Kocaeli’ye dönmek. Takımın şampiyonaya gitmesi için seferber olan Protap Global Boru Hattı Hizmetleri AŞ. sahipleri Güray Erdem ve Özcan Muti de takıma güvendiklerini belirttiler ve Gebze Gençlik Spor Kulübü Kriket ekibine başarı dilediler.
10 Ara 2021 - 13:21- Spor Güncelleme: 10 Ara 2021 - 13:22
Kriketçilerimiz Hatay’da
8-15 Aralık tarihleri arasında Hatay İskenderun’da düzenlenen Büyükler Kriket Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi Gebze Gençlik Spor Kulübü Kriket Takımı...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.