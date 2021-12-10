Kriketçilerimiz Hatay’da

8-15 Aralık tarihleri arasında Hatay İskenderun’da düzenlenen Büyükler Kriket Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi Gebze Gençlik Spor Kulübü Kriket Takımı temsil ediyor. Bir birinden yetenekli kriketçilerin hedefi derece ile Kocaeli’ye dönmek. Takımın şampiyonaya gitmesi için seferber olan Protap Global Boru Hattı Hizmetleri AŞ. sahipleri Güray Erdem ve Özcan Muti de takıma güvendiklerini belirttiler ve Gebze Gençlik Spor Kulübü Kriket ekibine başarı dilediler.