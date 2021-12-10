Periler için haydi salona!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor bugün Galatasaray’ı konuk edecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Mavi yeşilli ekibimizin bu maçta taraftara hayli ihtiyacı olacak. İzmit Belediyespor son maçında Çankaya Üniversitesi’ni deplasmanda 93-75 mağlup etti ve dördüncü galibiyetine imza attı. 7 maçta 5 galibiyeti bulunan Galatasaray ise son maçında Fenerbahçe karşısında ağır bir yenilgi aldı. Eksiği bulunmayan periler sahasında güçlü rakibini devirip Play-Off hattında tutunmaya devam etmek istiyor.