Araç kiralama hizmeti alınacak

KOCAELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Genel Bütçe Sürücüsüz Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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