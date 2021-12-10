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10 Ara 2021 - 13:33- Gündem G: 10 Ara 2021 - 13:36

Araç kiralama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Araç kiralama hizmeti alınacaktır

Araç kiralama hizmeti alınacak mask

KOCAELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
2022 Yılı Genel Bütçe Sürücüsüz Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

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10 Ara 2021 - 13:33 - Gündem

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