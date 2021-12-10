Mesire alanı kiraya verilecek

GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 14 ve 15 numaralı bölme içerisinde kalan 4,69 Ha. Defneliküstü A Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.