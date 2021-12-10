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10 Ara 2021 - 13:37- Gündem G: 10 Ara 2021 - 13:40

Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılıktır

Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık mask

Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 1866 ada 3 parsel 2.587,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi sınırları içerisinde olup, Yeni Bağdat caddesi üzerinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamakla beraber etrafı tel örgü ile çevrilmiş, üzerinde kısmen Grobeton bulunan Yeni bağdat cepheli yüzünde kırmataş döşeme kaldırım mevcut olan her türlü altyapısı tamamlanmış parseldir. 

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# Çayırova

10 Ara 2021 - 13:37 - Gündem

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Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık mask
Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık
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