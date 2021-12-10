Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 1866 ada 3 parsel 2.587,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi sınırları içerisinde olup, Yeni Bağdat caddesi üzerinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamakla beraber etrafı tel örgü ile çevrilmiş, üzerinde kısmen Grobeton bulunan Yeni bağdat cepheli yüzünde kırmataş döşeme kaldırım mevcut olan her türlü altyapısı tamamlanmış parseldir.
# Çayırova
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.