Çayırova'da 2587 m² arsa icradan satılık

Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Mahallesi 1866 ada 3 parsel 2.587,59 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdır. Tam hisselidir. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşınmaz, Gebze ilçesi, Çayırova mahallesi sınırları içerisinde olup, Yeni Bağdat caddesi üzerinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunmamakla beraber etrafı tel örgü ile çevrilmiş, üzerinde kısmen Grobeton bulunan Yeni bağdat cepheli yüzünde kırmataş döşeme kaldırım mevcut olan her türlü altyapısı tamamlanmış parseldir.

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