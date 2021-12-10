Mustafa Sarıgül, muhtarlara gitti

Gününün tamamını Kocaeli'ye ayıran Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısından sonra Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesini ziyarer etti. Basın toplantısını gerçekleştirdiği Otel Asya'dan Muhtarlar Derneğinin bulunduğu Belsa Plaza'da yürüyerek giden Sarıgül esnafa kolaylıklar diledi. Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi’ni ziyaret eden Sarıgül’ü, Dernek Başkanı Mustafa Ersoy ve muhtarlar karşıladı.

“MUHTARLARIN PARTİLERE MENSUP OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM”

Ziyarette konuşan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı; “Muhtarlar mahallenin doktoru, hakimi, savcısıdır. Muhtarlarımız dert babasıdır. TDP iktidarında muhtarlarımızın yönetim sisteminin yüzde yüz değiştirmek istiyoruz. Muhtarlarımızın siyasallaşmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Muhtarlarımızın bir siyasi partiye mensup olmasını doğru bulmuyoruz. Muhtarlarımızın olanaklarını demokrasi adına arttırmamız gerekiyor. Bunu demokrasi mutlu olsun diye yapmamız gerekiyor. Muhtarlık hizmetleri asla durmaz.

“SON İMZAYI MUHTAR ATACAK”

Yerel yönetimler yasasını değiştireceğiz. Muhtarlarımız aynı zamanda belediye meclis üyesi olacak.n Belediye meclis üyeliği sistemi dönemini tamamlamıştır. Artık hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun belediye meclisimizin daimi ve yasal üyesidir. Bir mahallede imar değişikliği yapılacaksa kararı o mahallenin muhtarı verecektir. Son imzayı muhtarımız atacaktır. Mahallede erzak dağıtılacaksa belediyeler, muhtarlar vasıtası ile dağıtacaktır. Belediye başkanımızi muhtarın bilgisi olmadan mahalleye adım dahi atmayacaktır. Mahalle muhtarlarımız her evi dolaşıyor. Tencrelerde et mi, dert mi kaynıyor? Onu muhtarımız bilir. Muhtarlarda çalışan personelin tamamı belediyenin kadrosuna alınacak”

ESNAF DERT YANDI

İzmit’te esnaf ziyaretleri de yapan Sarıgül, İzmit esnaflarından Kemal Kavalcı’nın dükkanına uğradı. Telefon ve teknoloji alım satımı yapan Kavalcı, Sarıgül’e dert yandı. Kavalcı; “Maalesef krizden etkilendik. Şu anda 26 bin liraya cihaz satıyorum. Sattığım malı yerine koyamıyorum. Karaborsa var. 4 ay sonrasına mal için gün veriyorlar” dedi.