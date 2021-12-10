Hürriyet’in desteğiyle İzmit çiftçisi süper meyve aronya yetiştirecek

İzmit Belediyesi geçtiğimiz yıl, Emirhan Mahallesi’nde çiftçiye katma değeri yüksek alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak amacıyla Alternatif Ürünler Bahçesi’nde süper meyve olarak adlandırılan aronya meyvesini toprakla buluşturmuştu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, adaptasyon çalışması tamamlanan ve bölgeye uyumlu olduğunu belirlenen aronya meyve fidanlarını bugün başvuru yapan çiftçilere teslim etti. Bayraktar Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtımda hibe desteğinden yararlanan çiftçi Haydar Yıldız’ın arazisinde ekim yapıldı.



HÜRRİYET, “ÇALIŞMALAR MEYVE VERMEYE BAŞLADI”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Daha önce denemesini yaptığımız ve İzmit’te üreticilerimize, çiftçilerimize alternatif tarım ürünleri noktasında yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bizleri takip eden birçok İzmitli biliyor ki en son yaptığımız buğday denemesinin de verimini almıştık. Alanında uzman ziraat mühendisi arkadaşlarımızın yaptığımız çalışmalardaki gözlemleri neticesinde çiftçimize en uygun, en verimli ürünü nasıl verebiliriz diye düşünmüştük. Bunun sonucunda da çiftçilerimize belli oranlarda ve şartlarda buğday tohumlarını dağıttık.



“DERSİMİZE ÇALIŞTIK”

Öncesinde denemesini yaptığımız aronya meyvesine önem veriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirici ve içerisindeki antioksidan değerleri çok yüksek olan önemli bir bitki. Pandemi ile birlikte bu tür bitkilere ve bu bitkilerden yapılan ürünlere ulaşım kıymetli hale geldi. Vatandaşlarımız doğal ürünlere, sağlıklı ürünlere ulaşmak istiyor. Bizler üreten köylümüze alternatif ve Pazar değeri yüksek ürünleri üretmesi için aronya üzerine bir çalışma başlatmıştık. Önce kendi tarlalarımızda ekimini yaptık. Bakımını, verimini ve satış pazarını değerlendirdik ve dersimize çalıştık. Bizim ürettiğimiz ürünler belli bir noktaya geldi ve artık “Ben de bu ürünü üretmek, bu pazarda yerimi almak istiyorum” diyen çiftçilerimize bugün aronya fidanı dağıtacağız.



“SÜPER MEYVE OLARAK BİLİYOR”

Yaklaşık bin fidanı yüzde 90 hibeli olarak bugün ilgilenen ve bize başvuru yapan çiftçilerimize dağıtacağız. Üzümsü meyveler grubunda yer alan aronya insan sağlığı açısından bağışıklığı güçlendirici özelliği oldukça önemli olup yüksek miktarda antioksidan ve antosiyanin içeriği ile eczacılık sektöründe kullanılan bir bitki. Antioksidanların serbest radikal olarak adlandırılan insan vücuduna hasar yapan molekülerleri temizleme özelliğiyle bilinen aronya meyvesi, antioksidan değeri en yüksek meyve olarak biliniyor. Tüm dünyada ‘Süper meyve, sağlık meyvesi’ olarak anılıyor. Aronya meyveleri taze ve kuru meyve olarak tüketilebiliyor. İşlemeye çok uygun bir meyve türü olması nedeniyle meyve suyu, çay, sirke, reçel, dondurma, yoğurt, sos ve ilaç gibi alanlarda da kullanılıyor.



“ALTERNATİF ÜRÜN OLARAK İLK SIRADA”

Yapılan çalışmalara göre 2’nci yıl meyve vermesi bekleniyor. 3’üncü yılda da ağaç başına ortalama 5 kg meyve veriyor. Maksimum verime 5’inci yılın sonunda 15-20 kg meyve ile ulaşıyor. Yabancı ot mücadelesi haricinde pek bir bakımı yok. Bakımı rahat ve kolay. Yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimizle plastik malç üzerine ekimle ot sorununu da bertaraf etmiş oluyoruz. Hastalık ve zararlılara dayanıklı bir bitki. Su isteği haricinde de çok bir bakımı bulunmuyor. Bakım maliyeti az. Piyasada 70-100 TL arasında değeri var. Diğer meyve türleriyle karşılaştırdığımızda gerek değeri gerekse bakımının kolay olması dolayısıyla İzmit bölgesinde alternatif ürün kapsamında ilk sırada yer alıyor. Biz de bunu denedik, ölçtük ve değerlendirdik.



“ÇİFTÇİMİZE ÖNCÜ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Katma değeri yüksek bir ürünü İzmitli üreticimize nasıl kazandırırız diye düşündük. Toprağımız, suyumuz, mevsimimiz uygun. Neden bu pazarın içerisine İzmit çiftçisi girmesin? O yüzden alternatif ürünleri olabildiğince desteklemeye ve çiftçiye öncü olmaya çalışıyoruz. Bugün yaklaşık bin fideyi ilgilenen çiftçimize dağıtacağız. Hayırlı olsun. Bizler de gözlemlemeye ve çiftçimize eğitim ve bakım desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah piyasada önemli bir yeri olur ve İzmit’e de değer katar. Tarım, toprak çok önemli. Bu zenginliği üreterek desteklemek zorundayız. Girdi maliyetlerinin farkındayız. Çiftçi bu konuda ciddi eziliyor. Biz de hibe desteklerle ve bakım destekleriyle yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.



YILDIZ, “ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Aronya fidanı hibe desteğinden yararlanan çiftçi Haydar Yıldız, Başkan Hüriyet’e teşekkür ederek ‘Söylem kolay, yaşam zor’ isimli kendi yazdığı kitabı hediye etti. Yıldız, “ Düne kadar halkımızın yüzde 70’i çiftçilikle uğraşırken girdi maliyetleri nedeniyle yüzde 20’lere kadar düştük. Piyasa değeri yüksek bitkileri bizlere vermeniz çok güzel bir uğraş. İnşallah diğer üretim mahsulleriyle de yardımlarınız olur. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



ACAR, “SEBZE VE MEYVENİN DIŞINA ÇIKMAK İSTEDİM”

Hibe desteğinden faydalanan genç çiftçi Özgür Acar, “Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölümünden bir sene önce mezun oldum. Bir süre iş aradım. Zaten okurken de hep kendi işimi yapmak istiyordum. Elimin altında tarım yapmak gibi güzel bir imkan vardı. Ailemin de desteğiyle çiftçilik yapmaya karar verdim. Sebze ve meyvenin dışına çıkmak istedim. Belki risk aldım ama ailemin desteğiyle önce salep ekerek başladım. Daha sonra İzmit Belediyesinin aronya dağıttığını duydum ve başvuru yaptım. 230 adet fide aldım ve ektim. Bakalım inşallah hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.