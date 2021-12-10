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10 Ara 2021 - 14:14- Asayiş G: 10 Ara 2021 - 14:16

5 çocuk babası koronaya yenildi

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta ikamet eden Mannesmann boru fabrikasından emekli, 5 çocuk babası İsmail Kanyılmaz (79) Covid-19 n...
5 çocuk babası koronaya yenildi mask

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta ikamet eden Mannesmann boru fabrikasından emekli, 5 çocuk babası İsmail Kanyılmaz (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Kanyılmaz’ın cenazesi Fatih Camii’den alınarak Fatih Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# Sokak, covid-19, çocuk

10 Ara 2021 - 14:14 - Asayiş

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