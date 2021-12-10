Hürriyet, Kur’an kursu hocalarıyla buluştu

Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek iletişim halinde olmaya özen gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Müftülüğüne bağlı Kur’an kursu hocalarını Ramada Otel’de ağırladı. Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Komisyon üyeleri İsmet Kanık ve Ercan Umutlu, Muhtarlık İşleri Müdürü Server Yıldırım, Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ile Kur’an kursu hocaları katıldı.

“İYİLİĞİN SİYASETİ OLMAZ”

Programda konuşan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda ilçemizdeki din görevlileri ile buluşmuştuk. Bugün de siz değerli Kur’an kursu hocalarımızda bir araya gelmeyi ve tanışmayı arzu ettik. Hizmetin ve iyiliğin siyaseti olmaz. Siyaset üstü bir anlayışla herhangi bir sorununuz olduğu zaman yanınızdayız. Şu anda 3 başkan yardımcımız kadın. Biz kadınlar birlikte olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Bunun için öncelikle birbirimizi tanımalıyız” dedi.

YEMEK DUASI KARADAŞLI’DAN

Ardından yemek duasını Türk Diyanet Vakıf-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı yaptı. Kur'an kursları hocaları adına konuşan Ayşegül Pirsoylu ise, "Bugün bizleri ağırlayan Belediye Başkanı Fatma Hanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Kur’an kursu hocaları olarak Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.