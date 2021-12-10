Aygün, Yığılcalılara konuk oldu

İlçe genelinde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek istişarelerini sürdüren Başkan Aygün, her hafta farklı bir derneği ziyaret ediyor. Başkan Aygün, bu kapsamda son olarak Kocaeli Yığılcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş ve dernek üyelerinin konuğu oldu. Dernek binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Aygün’ün yanı sıra AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Meclis Üyesi Nurhan Baytak ve teşkilat mensupları da yer aldı. Ziyareti esnasında hizmete sundukları projeleri paylaşan Başkan Aygün, dernek üyelerinin görüş ve önerilerini de dikkatle dinledi. Dernek Başkanı Keleş de Başkan Aygün’e ilçeye kazandırdığı projeler ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.