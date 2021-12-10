Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Niğdeliler Derneği istişare ziyaretlerine devam ediyor. Hemşerilerinin her zaman yanında olan Dernek Başkanı Cumali Bozok ve yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticilerinden Durmuş Kapadan’ın kızı Derbent Sultan Baba Öğrenci Yurdu Müdürü Gonca Kapadan’ı makamında ziyaret etti. Yurt Müdürü Kapadan da, “Dernek Başkanımız Bozok ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Her zaman desteklerini yakından hissettik” dedi.
10 Ara 2021 - 15:21- Gündem Güncelleme: 10 Ara 2021 - 15:22
Niğdeliler, hemşerilerini yalnız bırakmıyor
Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hemşerilerini yalnız bırakmıyor. Dernek Başkanı Cumali Bozok ve yönetim kurulu üyeleri, Derbent Sultan Baba Öğrenci Yurdu Müdürü Gonca Kapadan’ı makamında ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.