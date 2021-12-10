Niğdeliler, hemşerilerini yalnız bırakmıyor  

Kocaeli’nin en aktif derneklerinden biri olan Kocaeli Niğdeliler Derneği istişare ziyaretlerine devam ediyor. Hemşerilerinin her zaman yanında olan Dernek Başkanı Cumali Bozok ve yönetim kurulu üyeleri, dernek yöneticilerinden Durmuş Kapadan’ın kızı Derbent Sultan Baba Öğrenci Yurdu Müdürü Gonca Kapadan’ı makamında ziyaret etti. Yurt Müdürü Kapadan da, “Dernek Başkanımız Bozok ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Her zaman desteklerini yakından hissettik” dedi.