HDM Lastik’ten görkemli açılış

HDM Lastik ve Mekanik Servisi Müdürü İsmail Eşiyok, Satış Sorumlusu Beytullah Eşiyok ve Servis Sorumlusu Burak Mengi’nin sorumluluğunda Vezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu caddesi. No 162/A Başiskele’de açılan HDM Lastik ve Mekanik Servis, faaliyete başladı.

BAŞKAN ÖZLÜ DE AÇILIŞTA

Açılışa Başiskele Belediye Başkanı.Mehmet Yasin Özlü, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, MHP İl Başkanı Av Yunus Emre Kurt, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Beykent Üniversitesi Yüksek Makina Mühendisi, İş Güvenliği Öğretim Görevlisi Dr Ahmet Eşiyok, Yeryüzü Sınır Tanımayan Plastik Cerrah Op. Dr. Deniz Küçükkaya. Avrupa Kadınlar Boks Altın Kemer sahibi boksör Dilara Yücel, MHP Ağrı Milletvekili adayı Reyhan Erman, MHP Manisa Akhisar İlçe Başkanı Pehlivan Ahmet Namal, Mucit Bilim Adamı Talat Mollaoğlu, Eskişehirli iş insanı Numan Meşe, Yüksel İnak, STK başkanları, yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

Törenin açılış konuşmasını yapan Şirket Müdürü İsmail Eşiyok, katılımcılara teşekkür ederek, “Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Firmamızın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık.’’ dedi. Konuşmacıların ardından işyeri, kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Katılımcılar kurdele kesim merasiminin ardından işyerini gezerek firma sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.