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10 Ara 2021 - 15:29- Ekonomi G: 10 Ara 2021 - 15:31

Turizm İşletmesi Belgesi denetimlerine başlandı

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” mevzuatı kapsamında başvurularının devam ettiği ve belgelendirme mür...
Turizm İşletmesi Belgesi denetimlerine başlandı mask

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, “Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi” mevzuatı kapsamında başvurularının devam ettiği ve belgelendirme müracaatında bulunan konaklama tesislerinin denetlemelerine başladı. Belgelendirme kapsamda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılan başvurular sonucunda Belediyelerden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlı işletmeler tarafından yapılan müracaatlar değerlendirmeye alındı.

4 İLÇEDE DENETİM

Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan Kartepe, Başiskele, Darıca ve İzmit İlçelerindeki işletmelere denetim yapılmış olup, 28.7.2021 tarihinden itibaren yetkili idareden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan konaklama işletmelerinin 1 yıl içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi beklenilmektedir.
# Başiskele, Kartepe, Darıca

10 Ara 2021 - 15:29 - Ekonomi

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