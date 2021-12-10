Reklamı Kapat
10 Ara 2021 - 15:32- Spor G: 10 Ara 2021 - 15:34

Liseli genç kızlar futbol nefes kesti  

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Kocaeli İl Birinciliği 4’lü final karşılaşmaları Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Beled...
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti   mask

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Kocaeli İl Birinciliği 4’lü final karşılaşmaları Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu'nunda ziyaret ettiği Genç Kızlar Futbol şöleninde ilk iki sırada tamamlayan takımlar Kocaeli ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.

 

SPOR LİSESİ VE ÇOLAKOĞLU MTAL

Finallerde Gebze Anadolu Lisesi, Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Gebze Çolakoğlu Kız Teknik Meslek Lisesi ve KartepeHayrettin Gürsoy Spor Lisesi mücadele etti. Lig usulüne göre oynanan maçların ardından Gebze Çolakoğlu Kız Teknik Meslek Lisesi ve KartepeHayrettin Gürsoy Spor Lisesifinale kaldığı için ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Maçlarda hakemler Bengünur Kırbaş, Melih Yavuz ve Mustafa Avni Usta da başarılı yönetimleri ile dikkat çekti.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa

10 Ara 2021 - 15:32 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.426.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Periler için haydi salona! mask
Periler için haydi salona!
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti! mask
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti!
Kriketçilerimiz Hatay’da mask
Kriketçilerimiz Hatay’da
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 3 maç var mask
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 3 maç var
Uçtu uçtu Sudenur uçtu! mask
Uçtu uçtu Sudenur uçtu!
GTÜ sporcuları ödüllendirildi mask
GTÜ sporcuları ödüllendirildi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL