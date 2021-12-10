Liseli genç kızlar futbol nefes kesti  

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Kocaeli İl Birinciliği 4’lü final karşılaşmaları Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu'nunda ziyaret ettiği Genç Kızlar Futbol şöleninde ilk iki sırada tamamlayan takımlar Kocaeli ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek.
SPOR LİSESİ VE ÇOLAKOĞLU MTAL
Finallerde Gebze Anadolu Lisesi, Gebze Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Gebze Çolakoğlu Kız Teknik Meslek Lisesi ve KartepeHayrettin Gürsoy Spor Lisesi mücadele etti. Lig usulüne göre oynanan maçların ardından Gebze Çolakoğlu Kız Teknik Meslek Lisesi ve KartepeHayrettin Gürsoy Spor Lisesifinale kaldığı için ilimizi Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti. Maçlarda hakemler Bengünur Kırbaş, Melih Yavuz ve Mustafa Avni Usta da başarılı yönetimleri ile dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.