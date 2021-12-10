Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı    

Sportif çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye, spora, sporcuya verdiği destek ve sporun gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi ise Çayırova’yı kulüplerle birlikte spor kenti yapmaya kararlı olduklarını belirterek, sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.