Reklamı Kapat
10 Ara 2021 - 15:34- Spor G: 10 Ara 2021 - 15:36

Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı    

Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen ve Çayırova Menderes Spor Kulübü Başkanı Murat Babaoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi ziyaret etti  

Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı     mask

Sportif çalışmalarla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye, spora, sporcuya verdiği destek ve sporun gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi ise Çayırova’yı kulüplerle birlikte spor kenti yapmaya kararlı olduklarını belirterek, sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.
# Çayırova

10 Ara 2021 - 15:34 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.426.101 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı     mask
Çiftçi, kulüp başkanlarını ağırladı    
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti   mask
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti  
Periler için haydi salona! mask
Periler için haydi salona!
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti! mask
Liseli genç kızlar futbol nefes kesti!
Kriketçilerimiz Hatay’da mask
Kriketçilerimiz Hatay’da
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 3 maç var mask
Süper Amatör Lig B Grubu’nda 3 maç var
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL