Halk ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından uygulanan ekmek zammının ardından şimdi de halk ekmeği zammı uygulamaya geçiyor. Günlük yaklaşım 25 bin adet civarında satılan halk ekmeğinin gramajı 350’den 250 grama indiriliyor ve fiyatı da 2,40 kuruştan 2,25 kuruş getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında yapılan protokol ile 2019 yılının sonunda 8 ilçede satışı yapılan halk ekmeği böylece 15 kuruş zam almış oluyor. Fırıncılar odası istemsiz yapılan ekmek zamlarının nedeni olarakta hammadde girdilerini gösteriyor.
# Zam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.