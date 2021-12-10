Halk ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyat

Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından uygulanan ekmek zammının ardından şimdi de halk ekmeği zammı uygulamaya geçiyor. Günlük yaklaşım 25 bin adet civarında satılan halk ekmeğinin gramajı 350’den 250 grama indiriliyor ve fiyatı da 2,40 kuruştan 2,25 kuruş getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ve Fırıncılar Odası arasında yapılan protokol ile 2019 yılının sonunda 8 ilçede satışı yapılan halk ekmeği böylece 15 kuruş zam almış oluyor. Fırıncılar odası istemsiz yapılan ekmek zamlarının nedeni olarakta hammadde girdilerini gösteriyor.