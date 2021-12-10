Kocaelispor- Erzurumspor (2-0)

Maç başladı
Dk. 20: Pereria’nın sağdan yaptığı ortada top Benhur’un üzerinden geçti.
Dk. 25: Diop’un pasında Semih Karadeniz ceza sahası dışından kaleye şut çekti. Top üstten dışarıya çıktı.
GOOOOOOOOOOL
Dk. 39: CISSSEEEE
Dk. 39: Kocaelispor 39. dakikada 1-0 öne geçti. Atila’nın sürüklediği atak sonrası topu ceza sahasına ortaladı. Erzurum savunması topu uzaklaştıramadı ve ceza sahası önünde topu önünde bulan Cisse’nin şutunda top Szumski’nin sağından ağlarla buluştu. (1-0)
İlk yarı sona erdi...
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Dk. 49: Erzurum ekibinde soldan yapılan ortada ceza sahası içinde Olanare topla buluştu. Bu futbolcu çok müsait durumda topu kalemize gönderdi, top üstten dışarıya çıktı.
Dk. 59 ve 61: Erzurumspor 2 dakikada iki önemli pozisyon yakaladı. İlk pozisyonda yakın mesafeden yapılan kafa vuruşunda Korcan topu son anda uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası dışından çekilen şutta top soldan dışarıya çıktı.
Dk. 66: Erzurum’da Novikovas soldan serbest vuruş kullandı. Atila’nın ters kafa vuruşunda top Korcan’da kaldı.
Dk. 71: Erzurumspor’da Mustafa Yumlu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top soldan dışarıya çıktı.
Dk. 75: Erzurum ekibinde Gökhan Alsan’ın sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.
Dk. 76: Mehmet Taş’ın geri pasında top kısa kaldı. İki Erzurumlu topa hareketlendi ancak Korcan son anda topa dokundu ve mutlak golü önledi.
Dk. 81: Novikovas’ın köşe vuruşunda kafalardan seken top Olanare’ye geldi. Bu futbolcu kale önünden kafa vuruşunu yaptı, top sağ kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL
2-0
Dk. 87: Kocaelispor yoğun baskı yediği ikinci yarıdaki ilk atağını 87. dakikada yaptı. Kontra atağa Benhur ile hızlı çıkan yeşil siyahlılarda Benhur’un pasına hareketlenen Diop sol ayağı ile topu ikinci kez Erzurum ağlarına gönderdi.
Dk. 90+2: Kocaelispor’da Pereria’nın şutunda top sağdan dışarıya çıktı.
Maç bitti.
Kadir SAĞLAM(Hakem)
ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)
DENİZ TURGUT(2. Yardımcı Hakem)
EFE TANRIVERDİ(Dördüncü Hakem)
KOCAELİSPOR
1. KORCAN ÇELİKAY
3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK
6. MEHMET TAŞ
12. ATİLA TURAN
13. ABDOULAYE CISSE
20. GEORGES CONSTANT MANDJECK
27. SEMİH KARADENİZ
28. MOUHAMED DIOP
29. MICHAEL PEREIRA
61. TERRENCE LEONARD TISDELL
77. BENHUR KESER
Yedekler
17. İSMET YUMAKOĞULLARI
4. MEVLÜT ÇELİK
8. YILMAZ ÖZEREN
15. ALPAY ÇELEBİ
19. İSA NALBANT
52. DENİZALP ÖZDEMİR
66. MEVLÜT ERDİNÇ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
B. B ERZURUMSPOR
29. JAKUB SZUMSKI
35. ORHAN OVACIKLI
22. MUSTAFA YUMLU
4. AYKUT DEMİR
53. MUCAHİT ALBAYRAK
20. GÖKHAN ALSAN
27. MARTIN HASEK
8. SÜLEYMAN KOÇ
11. ARVYDAS NOVIKOVAS
12. ALY MALLE
25. AARON SAMUEL OLANARE
Yedekler
13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI
74. ERKAN ANAPA
2. MUSTAFA AKBAŞ
88. FIRAT ŞAŞİ
40. EYÜP OSKAN
55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA
9. HEROLIND SHALA
7. EMİRCAN ALTINTAŞ
61. OLTAN KARAKULLUKÇU
Teknik Sorumlu
ERKAN SÖZERİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.