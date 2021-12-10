Kocaelispor- Erzurumspor (2-0)

Maç başladı

Dk. 20: Pereria’nın sağdan yaptığı ortada top Benhur’un üzerinden geçti.

Dk. 25: Diop’un pasında Semih Karadeniz ceza sahası dışından kaleye şut çekti. Top üstten dışarıya çıktı.

GOOOOOOOOOOL

Dk. 39: CISSSEEEE

Dk. 39: Kocaelispor 39. dakikada 1-0 öne geçti. Atila’nın sürüklediği atak sonrası topu ceza sahasına ortaladı. Erzurum savunması topu uzaklaştıramadı ve ceza sahası önünde topu önünde bulan Cisse’nin şutunda top Szumski’nin sağından ağlarla buluştu. (1-0)

İlk yarı sona erdi...

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk. 49: Erzurum ekibinde soldan yapılan ortada ceza sahası içinde Olanare topla buluştu. Bu futbolcu çok müsait durumda topu kalemize gönderdi, top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 59 ve 61: Erzurumspor 2 dakikada iki önemli pozisyon yakaladı. İlk pozisyonda yakın mesafeden yapılan kafa vuruşunda Korcan topu son anda uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası dışından çekilen şutta top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 66: Erzurum’da Novikovas soldan serbest vuruş kullandı. Atila’nın ters kafa vuruşunda top Korcan’da kaldı.

Dk. 71: Erzurumspor’da Mustafa Yumlu’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta top soldan dışarıya çıktı.

Dk. 75: Erzurum ekibinde Gökhan Alsan’ın sert şutunda top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 76: Mehmet Taş’ın geri pasında top kısa kaldı. İki Erzurumlu topa hareketlendi ancak Korcan son anda topa dokundu ve mutlak golü önledi.

Dk. 81: Novikovas’ın köşe vuruşunda kafalardan seken top Olanare’ye geldi. Bu futbolcu kale önünden kafa vuruşunu yaptı, top sağ kale direğinin dibinden dışarıya çıktı.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL

2-0

Dk. 87: Kocaelispor yoğun baskı yediği ikinci yarıdaki ilk atağını 87. dakikada yaptı. Kontra atağa Benhur ile hızlı çıkan yeşil siyahlılarda Benhur’un pasına hareketlenen Diop sol ayağı ile topu ikinci kez Erzurum ağlarına gönderdi.

Dk. 90+2: Kocaelispor’da Pereria’nın şutunda top sağdan dışarıya çıktı.

Maç bitti.

Kadir SAĞLAM(Hakem)

ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem)

DENİZ TURGUT(2. Yardımcı Hakem)

EFE TANRIVERDİ(Dördüncü Hakem)

KOCAELİSPOR

1. KORCAN ÇELİKAY

3. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK

6. MEHMET TAŞ

12. ATİLA TURAN

13. ABDOULAYE CISSE

20. GEORGES CONSTANT MANDJECK

27. SEMİH KARADENİZ

28. MOUHAMED DIOP

29. MICHAEL PEREIRA

61. TERRENCE LEONARD TISDELL

77. BENHUR KESER

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

4. MEVLÜT ÇELİK

8. YILMAZ ÖZEREN

15. ALPAY ÇELEBİ

19. İSA NALBANT

52. DENİZALP ÖZDEMİR

66. MEVLÜT ERDİNÇ

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY

B. B ERZURUMSPOR

29. JAKUB SZUMSKI

35. ORHAN OVACIKLI

22. MUSTAFA YUMLU

4. AYKUT DEMİR

53. MUCAHİT ALBAYRAK

20. GÖKHAN ALSAN

27. MARTIN HASEK

8. SÜLEYMAN KOÇ

11. ARVYDAS NOVIKOVAS

12. ALY MALLE

25. AARON SAMUEL OLANARE

Yedekler

13. RIDVAN OĞUZHAN YAĞCI

74. ERKAN ANAPA

2. MUSTAFA AKBAŞ

88. FIRAT ŞAŞİ

40. EYÜP OSKAN

55. VALDMIRO TUALUNGO PAULO LAMEIRA

9. HEROLIND SHALA

7. EMİRCAN ALTINTAŞ

61. OLTAN KARAKULLUKÇU

Teknik Sorumlu

ERKAN SÖZERİ