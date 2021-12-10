GEBKİM’den sosyal yatırım! GEBKİM Otel’in temeli atıldı

Bölgede bulunan sanayi kuruluşlarını ziyaret eden misafirlerin konaklayabileceği bir mekan olarak tasarlanan GEBKİM Otel, bölgedeki kuruluşların misafir ağırlama sorununa çözüm olacak. 8 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip GEBKİM Otel’de 100 adet standart oda 5 adet süit oda, 2 restoran, yüzme havuzu, spor kompleksi ve toplantı odaları yer alacak. Güneş enerjisini kullanarak enerjinin bir kısmını sağlayacak olan otel çevreci özelliğe sahip. Bir yılda tamamlanması beklenen otelin temeline yönetim kurulu tarafından yazılan hatıra mektubu kapsül içerisinde bırakıldı.

AÇILIŞA GENİŞ KATILIM

GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ev sahipliğinde yapılan temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Kocaeli Liman Başkanı Erol Ekmekçi, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Göç Müdürü Murat Erkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tıklan, Eski Gebze Belediye Başkanı Nail Çiller ve davetlilier katıldı.

“SOSYAL HAYATA KATKISI OLSUN İSTİYORUZ”

Toplantının ilk konuşmasını programın ev sahibi projenin yatırımcısı Vefa İbrahim Aracı gerçekleştirdi. Otelin temel atma töreninde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan İbrahim Aracı, “Bugün otelimizin temelini atacağız. Daha önce otel sağlık ve alışveriş merkezi tarzında bir proje yapmıştık. Burada çok büyük olduğunu fark ettik. Daha mütevazi bir proje kararı aldık. Yeşil mutabakata uygun, kendi enerjisini üreten bir bina yapacağız. Bugün 3 yönetim kurulu üyesi aramızda değil. Organize sanayi bölgemiz ve etrafı ile ilgili değişiklikler yapmak istiyoruz. Sosyal hayata da katkısı olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER HAFTA NE YAPABİLİRİZ DİYE KONUŞUOYRUZ”

Sözlerine devam eden Aracı, “Değerli kaymakamımız ile her hafta iletişim içindeyiz. Ne yapabiliriz diye konuşuyoruz. Çok kısa zaman içerisinde Teknoloji Geliştirme Merkezimizin açılışını yapacağız. GEBKİM’in içindeki ve dışındaki firmalara hizmet verecek. Böyle güzel bir günde temel atmaktan memnunum. İbrahim abi ile Camimizin temelini attığımız gün Cuma günüydü. Okul temelimiz de Cuma günüydü. Bütün açılışlarımız Cuma günü oluyor ve hava oldukça güzel. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“BURASI AYNI ZAMANDA BİR YAŞAM MERKEZİ”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiller ise, “GEBKİM yönetim kurulu başkanına ve değerli katılımcılarına büyük bir alkış istiyorum. Bu dönemde böyle yatırımların yapılması kolay değil. Burası sanayinin geliştiği bir yer. Belediye başkanımızı da kutluyorum. Dünyanın hiçbir yerinde 50 bin nüfuslu yerde 6 sanayi bölgesi yok. Burası aynı zamanda bir yaşam merkezi. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ekonomide bir şeyler yaşanıyor. İnancını olsun ki bunları aşacağız. Bunu ben değil rakamlar söylüyor. Kovid sürecinde bu bölgede 106 bin istihdam vardı şimdi ise 123 bin. Bu ülkenin tüccarı bu sevdadan vazgeçmedi, geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

“GEBKİM KENDİ YATIRIMLARINI YAPIYOR”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak gurur duyduklarını ifade ettiği konuşmasında, “Büyük gurur duyduk. Hem dünyayı anlayan, hem de ülkemizin ihtiyaçlarını anlayan önemli bir sektörün gelişimini takip eden örnek bir bölge inşa eden GEBKİM yönetimine teşekkür ederim. İnsan eşrefi mahlukattır. Üretilen her aksiyon insanın rahatı ve güvenliği için olmalıdır. GEBKİM kendi yetkinlikleri çerçevesinde bunu gerçekleştiriyor. Daim olsun. Allah Başta İbrahim Aracı abimizden razı olsun. Bölgemize hayırlı olsun” dedi.

“VATAN HİZMETİ GERÇEKLEŞTİRİYORLAR”

Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ise, “Burada güzel bir yatırımın tanığı olarak bulunuyoruz. Sermaye ne güzel dolara yatmadan yatırıma dönüşüyor. Milli gelire katkı sağlıyor. Gebze’de gördüğünüz doğru yatırımlar ile kimyasallar işlenirken çevreye zarar verilmiyor. Son günlerde gündemde iklim konusu var. Bu konu ile ilgili güzel bir çalışma yürüttüklerini biliyoruz. İnşallah projeler hayata geçecek. Sosyal sorumluluk projeleri takdire şayan. Ben bu şekilde sermayeyi yatırıma dönüştüren, vatan hizmeti gerçekleştiren yatırımcıları tebrik ediyorum. Bu yatırımın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.