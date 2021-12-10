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10 Ara 2021 - 16:17- Gündem G: 10 Ara 2021 - 16:19

Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı

Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ağırlayan Başkan Tahir Büyükakın, “Büyük devlet olmanın getirdiği adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 2023, Türkiye’nin yükselişi için çok önemli bir tarihtir ve 150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” dedi

Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı mask

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ulusal ve uluslararası konular başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında konuklarıyla görüşen Başkan Büyükakın, Özdemir ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi. “2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak çok çalışacağız” diyen Ülkü Ocakları Başkanı Özdemir, “Bizlerin üzerine ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Şehidimizin bacısına küfreden milletvekili de şehidimizin kabrine terör örgütünün ismini yazan da bu kenttendir. Bunları neden yaptıklarını çok iyi biliyoruz” dedi. Başkan Büyükakın da, “Büyük devlet olmanın getirdiği adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 2023, Türkiye’nin yükselişi için çok önemli bir tarihtir ve 150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” dedi.

10 Ara 2021 - 16:17 - Gündem

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