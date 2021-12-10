Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdülkadir Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ulusal ve uluslararası konular başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında konuklarıyla görüşen Başkan Büyükakın, Özdemir ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi. “2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak çok çalışacağız” diyen Ülkü Ocakları Başkanı Özdemir, “Bizlerin üzerine ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Şehidimizin bacısına küfreden milletvekili de şehidimizin kabrine terör örgütünün ismini yazan da bu kenttendir. Bunları neden yaptıklarını çok iyi biliyoruz” dedi. Başkan Büyükakın da, “Büyük devlet olmanın getirdiği adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 2023, Türkiye’nin yükselişi için çok önemli bir tarihtir ve 150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” dedi.
10 Ara 2021 - 16:17- Gündem Güncelleme: 10 Ara 2021 - 16:19
Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı
Ülkü Ocakları İl Başkanlığını ağırlayan Başkan Tahir Büyükakın, “Büyük devlet olmanın getirdiği adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. 2023, Türkiye’nin yükselişi için çok önemli bir tarihtir ve 150 yıllık bilek güreşinin son raundu olacak” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.