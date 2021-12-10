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10 Ara 2021 - 16:18- Gündem G: 10 Ara 2021 - 16:19

KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Körfez’de gerçekleştirilen meclis toplantısına konuk oldu. Yapılan ve yapımı planlanan projeleri anlatarak Körfez’in hizmet haritasını çizen Söğüt, “Klasik belediye hizmetleri dışında, vatandaşa dokunan, geleceğe yönelik projelere de imza atıyoruz” dedi

KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Körfez’de gerçekleştirilen meclis toplantısına katıldı. Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya; KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar, KSMMMO Körfez Temsilcisi Osman Türk, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, oda ve STK temsilcileri ile Körfezli mali müşavir ve muhasebeciler katıldı.

“BU BAŞKENTİN KALBİ KÖRFEZ’DİR”

Toplantıya konuk olan Başkan Şener Söğüt, yapılan ve yapımı planlanan projeleri anlatarak Körfez’in hizmet haritasını çizdi. Körfez’in ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir ilçe olduğunu belirten Söğüt, “Kocaeli nasıl Türkiye’nin sanayi başkentiyse, bu başkentin can damarı ve kalbi de Körfez’dir. Tabi bu ekonomik döngünün dinamik ve güçlü olmasında mali müşavirlerimizin ve muhasebecilerimizin de katkısı var” dedi.

“EN BÜYÜK İCRAATIMIZ”

Söğüt, “Mesela bizim 3 yıllık süreçte en büyük yaptığımız iş bu kentin geleceğini etkileyecek olan borç yükünden kurtarmaktı. 450 milyon TL’lik borcu ödedik. Ve bunu da tek kuruş ödemeden trampalarla kapattı. Burada hakikaten faiz yükümüz çok fazlaydı. Yarısı faizdi. Bununla birlikte büyükşehir belediyemiz ve merkezi hükümetle birlikte 3 yılda 1 milyar TL’lik yatırım söz konusu. Başlayacak olanlar hariç” dedi.

# Sanayi, Mustafa

10 Ara 2021 - 16:18 - Gündem

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