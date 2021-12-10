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10 Ara 2021 - 16:19- Siyaset G: 10 Ara 2021 - 16:20

Gelecek İzmit’ten uyuşturucu ile topyekun mücadele çağrısı

Gelecek Partisi İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Onur Kandemir, uyuşturucuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kandemir, “Daha önce de söylediğim gibi, gelin hep birlikte uyuşturucuya geçit vermeyelim. Polisimize ve jandarmamıza bu konuda destek olalım” dedi.

Gelecek İzmit’ten uyuşturucu ile topyekun mücadele çağrısı mask

Gelecek Partisi İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Onur Kandemir, “İlimizde ve ülkemizde son zamanlarda çokça yaygınlaşan ve kullanımı artan en tehlikeli uyuşturucu sıralamasında yeri bulunan Metamfetamin özellikle gençlerimizi hedef alması bilinçli bir operasyondur. Bağımlılık yönü son derece hızlı olan bu madde gençlerimizi aile ve çevrelerinden kopartmakta, maddi ve manevi yıkımlarına yol açmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele konusu, milletimize yapılan ve yapılacak olan en büyük hizmettir” dedi.

“TAVRIMIZ TÜRK GENÇLİĞİNDEN YANA”

Kandemir, “Uyuşturucuya, maddeye ve her türlü kötü alışkanlıklara karşı duruşumuz ve tavrımız Türk gençliğinden yanadır. Bedeli ne olursa olsun Türk gençliğine yapılan her türlü saldırıya bizler dur diyeceğiz. Tekraren ifade ediyorum ki Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı olarak uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı tavrımız çizgimiz nettir. Unutmayalım ki uyuşturucuya kurban verilen her genç kaybedilmiş bir vatandır” şeklinde konuştu.
# uyuşturucu
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10 Ara 2021 - 16:19 - Siyaset

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