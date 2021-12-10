Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde toplam 4 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 960 gram sentetik kannabinoid, 121 kilo 36 gram metamfetamin, 102 adet ecstasy, 3 kilo 5 gram esrar, 3 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullandıkları değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ç., N.Y., M.T., Y.K.Ü., B.K., T.G. ve Ş.F.O. isimli 7 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan N.Y. M.T. ve Y.K.Ü. isimli 3 kişi tutuklanırken, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde toplam 4 farklı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 kilo 960 gram sentetik kannabinoid, 121 kilo 36 gram metamfetamin, 102 adet ecstasy, 3 kilo 5 gram esrar, 3 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği ve uyuşturucu madde fişeklemesinde kullandıkları değerlendirilen alüminyum folyo ele geçirildi. Olayla ilgili K.Ç., N.Y., M.T., Y.K.Ü., B.K., T.G. ve Ş.F.O. isimli 7 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.