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10 Ara 2021 - 17:20- Asayiş G: 10 Ara 2021 - 17:25

AKP’li eski yönetici, 40 Milyon TL ile kayıplara karıştı

Körfez ilçesinde kuru temizleme dükkanı olan 26 yaşındaki AKP eski ilçe yöneticisi Güncer Y.’nin piyasadan topladığı yaklaşık 40 Milyon TL ile kayıplara karıştığı iddia ediliyor

AKP’li eski yönetici, 40 Milyon TL ile kayıplara karıştı mask

Edinilen bilgilere göre; Körfez Mimar Sinan Mahallisi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bir kuru temizleme dükkanı sahibi olan Güncer Y. isimli şahıs, yaklaşık 40 Milyon TL ile kayıplara karıştı. Aynı zamanda AKP Körfez eski İlçe Başkan Yardımcısı olan Güncer Y.’nin özellikle partili meclis üyeleri, devlet memurları ve Körfez Belediye personelinden oluşan bazı kişilerden yüksek miktarda para alarak kısa sürede fazlasını vereceği vaadiyle yok olduğu öne sürülüyor. Körfezli iş insanlarından da borç para aldığı belirtilen Güncer Y.’nin ailesiyle birlikte kayıplara karıştığı konuşuluyor. Kendisinden haber alınamayan Güncer Y.’nin birkaç hafta önce kaçtığı tahmin ediliyor.
# AKP

10 Ara 2021 - 17:20 - Asayiş

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