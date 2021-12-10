“İktidarın yaptırdığı anketlerde bile CHP birinci”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartepe İlçe Danışma Kurulu Toplantısı, Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetiminin ev sahipliğinde Kartepe Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, belediye meclisi üyeleri, İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, geçmiş dönem CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem Kartepe İlçe Başkanları Başar Değer, Harun Güneş, Cumhur Karakadılar ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

ÖN SEÇİMİ SAVUNACAĞIZ

Toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ilk olarak dün şehit verdiğimiz 4 kahraman askerimizi ve CHP’nin sembol isimleri Tugay Adak ile Serkan Alpay’ı rahmet ile andı. Toplantının ortak akılla danışarak dayanışmaya davet olduğunu ifade eden Merttürk, “Hikayesinin yitirmiş biri ilçenin hikayesini yeniden yazmak için buradayız. Sandık başına gitmekten vazgeçmiş vatandaşın, siftah yapamayan esnafımızın, emeği eriyen emeklimizin umudu olmak için buradayız. Ötekileştirme kavramların olmadığı bir ilçe olmanın yanı sıra yaşam kalitesi ile vatandaşın sesine ses olacak bir kadro ile karşısındayız. Ortak irade her şeyin önünde olacak ve ön seçimi savunacağız” diye konuştu.

BİZ KAZANACAĞIZ

Partililerin seçimden seçime aranmayacaklarını ifade eden Merttürk, “Her çalışmamızda tüm partililerimiz aktif olarak yer alacak. ‘Ben’ demeyen ‘biz’ diyen bir yönetim anlayışı ile hareket edeceğiz. Şeffaflığa, adalete dayalı bir yönetim anlayışı ile yolumuzu yürüyeceğiz. Bu onurlu yolculuğun sonunda kazanan tüm Kartepe olacak. Yaptığı işi özenle yapan herkesin hakkına saygı ile yaklaşan, güler yüzlü, liyakat sahibi, dinamik kadromuzla sözümüz olsun siz, hak haksızlıklardan yüce, sevgi nefretten üstün, karanlık aydınlıktan yüksek diyorsanız, biz kazanacağız” açıklamasında bulundu.

ADALETSİZ UYGULAMALAR BİTECEK

Merttürk’ten sonra partililere hitap eden CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ilk olarak şehitlerimizi ve bu yıl yitirdiğimiz Turgay Adak ve Serkan Alpay’ı rahmetle andı. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile bugün gerçekleştirdikleri basın açıklamasına da değinen Yıldızlı, “Ne yazık ki sonuçlarını en ağır şekilde hissettiğimiz eşitsizliğin hüküm sürdüğü, hak, hukuk, adaletin olmadığı bir ortamdayız. En ufak bir eleştiri de hapse atılan öğrenciler, gazeteciler, vatandaşlarımız için mücadele ediyoruz. Bizim iktidarımız da bu anti demokratik, adaletsiz uygulamaların hepsi sona erecek” dedi.

BİRİ PİLATES TOPU DAĞITIYOR BİRİ SAHTE EVRAK DÜZENLİYOR

Türkiye’nin içerisinde bulduğunu ekonomik buhrana değinen Yıldızlı, “İşçi, emekli, çiftçi, esnaf, öğrenci herkes büyük bir buhran içerisinde. Ancak mevcut iktidar tüm bu olan bitene hepsi kulaklarını tıkamış. Ne iktidar partisinin ne milletvekillerini daha bir kez vatandaşın sorununu konuşurken, derdin nedir diye sorarken göremedik. Çünkü dertleri başka. Bakıyorsunuz Dilovası Belediye Başkanı evlere şenlik açıklamalar yapıyor. Körfez Belediyesi’nde her türlü dalga dümen sahte evrak işi dönüyor. Biri pilates topu dağıtıyor, biri sahte evrak düzenliyor. Esnaf, çiftçi, işçi, öğrenci ne yapmış umurlarında değil. Çıkıyorlar kürsüye acıtasyon yapıyorlar. Diyorlar ki ‘dolar euro sizin olsun, Erdoğan bizim olsun’. Erdoğan sizin olsun da bu millet ne yiyecek ne içecek?” ifadelerini kullandı.

İFTİRA ATIP SİLDİLER

İktidarın vatandaşın sorunu her konuşulduğunda eleştiri yapan Cumhuriyet Halk Partisi’ni terör örgütlerine destek vermekle itham ettiğini belirten Yıldızlı, “Her söylemlerinde bize FETÖCÜ terör örgütü diyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri için FETÖ finansörü diyorlardı şimdi kanka oldular. Terörist başının kardeşini sanki devlet ekranına CHP çıkardı. Söyleyecek sözleri kalmadığı için iftiraya, algıya başvuruyorlar. Bizim iktidarımız çok yakın. Son bir haftadır ne Ellibeş’i, ne Büyükakın’ı gören var. Her türlü yolsuzluğa bulaşmış eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Gebze Eskihisar’da lodos sonrası sahildeki kirliliği temizlemeye çalışan balıkçıların görüntülerini paylaşıp, sorumlunun konuyla alakası olmayan CHP’li İzmit Belediyesi olduğunu söyledi. Eskihisar’ın AKP’li Gebze Belediyesi’ne, kıyı şeritlerinin AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olduğunu öğrenince paylaşımı silmiş. Bu kadar yalan, iftira ile iş yapıyorlar” dedi.

KENDİ YAPTIRDIKLARI ANKETTE DE CHP BİRİNCİ

Başkan Yıldızlı, “Ben şimdi burada temeli çürüyen, defalarca açılışı yapılan en son 2023’te açacağız dedikleri Kartepe’nin bitmeyen teleferiğini konuşmayacağım. Çünkü vatandaşın derdi ekonomi. İnsanlar sıkıntıda. 126 bin nüfusa sahip Kartepe’de bir tane hastane yok. Kartepe hem turizmi hem sanayisi ile gelişen bir kent diyorlar ama bir tane tiyatrosu, sineması, sosyal yaşam alanı yok. Çünkü insanlar okusun, sosyal alanı paylaşsın istemiyorlar. Bizim iktidarımızda bu yoklukların hepsi bitecek. Artık öyle bir hal aldı ki artık yandaş basın bunların artık rampa aşağı indiğini gördü. CHP artık anketlerde birinci parti konumuna geldi. Kendi yaptırdıkları anketlerde çıkıyor bu sonuçlar. En yakın sürede gelecek seçimlerde dostlarımızla iktidar olacağız” diye konuştu.

BAKANLAR VEKİLLERE SALDIRMAYA BAŞLADI

Yıldızlı’nın ardından toplantıda hitap eden CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, son günlerde kamuoyuna yansıyan meclisteki hararetli bütçe görüşmeleri hakkında bilgi verdi. Tarhan, “Son dönemlerdeki meclis çalışmalarının ne hale geldiğini görüyorsunuz. Biz öyle bir ailede yetiştik ki sokakta kavga edip de eve gelip ailemizden dayak yerdik neden kavga ettin diye. Şimdi TBMM’de tekmeler havada uçuşuyor. 2 ayağımda da yırtıklar çizikler var. Hadi milletvekillerin tartışmalarını anladık da bakanlar milletvekillerine saldırmaya başladı. İçişleri ve sanayi bakanının olduğu mecliste bütçe görüşmelerinde ayağı kalkarak parmak sallamayacak, küfür edecek, milletvekillerinin üzerine yürüyecek kadar yoldan çıkmışlar. Çünkü milletin iradesini yansıtan yüce meclisten bakanlığa seçilmediklerini, onları bir kişinin seçtiğini ve sadece ona hesap vereceklerini düşünüyorlar.” dedi.

BÜTÇEDE VATANDAŞ VAR MI DİYE SORUYORUZ ÇILDIRIYORLAR

Tahran konuşmasına şu sözlerle devam etti; “Bu sebeple her yola başvuruyorlar. Biz şunu soruyoruz. Bu bütçedeki giderleri nerelere harcadınız, bu bütçede emekli, esnaf, üretici ile ilgili ne var diyoruz çıldırıyorlar. Türkiye ekonomik anlamda bu noktaya nasıl geldi diye soruyoruz. Hakaret edip küfürle cevap veriyorlar. İddianamesi hala hazırlanmayıp hapis yatan insanlar var, bunları soruyoruz; küfür ediyorlar. Osmangazi Köprüsü’nü kaça hangi şartlar verdiniz diyoruz; cevap vermiyorlar. Havaalanlarını kaça verdiniz, şehir hastanelerini nasıl yaptınız diye soruyoruz; cevap vermiyorlar.

KASA VAR AKÜ YOK

Ben Bilim Sanayi Ticaret Komisyonu’ndayım. Komisyon için Kocaeli programı yapıldı. Buna bakanı da eklediler. Ben grup başkanvekilime sordum. Normalde atanmışların programlarına katılmıyoruz. Bilişim Vadisi’nde yapılan çalışmaları inceledik. TOGG’un yaptığı büyük tanıtımlarla yaptığı yerli otoyu da görmeye gittik. Süslenmiş kasası olan bir araba var, çalışma devam ediyor. Arabaya bindim motor yok, akü yok, hiçbir şeyi yok bir kasa var. Bilgi edinelim dedik. Bir gün sonra çekilen fotoğraflar yandaş basına verilmiş. Çok şanslıyım böylelikle TRT’ye de çıkmış oldum. Bizi bir hafta boyunca televizyonlarda aşağıladılar, hiç cevap vermedim. 2011 yılında yerli oto yapacağız diye program yapanlar, Çin’de 50 milyon euro verip hurda bir oto satın alıp her yıl yerli oto yapıyoruz diye reklam yapıyorlar.

O ARAÇ KAYIP

Şimdi o araç kayıp. CHP milli otoya karşı diyorlar, ne milli tank var, ne uçan otomobil var. Her mikrofona çıktıklarında Türkiye uçuyor, Türkiye kalkınıyor diye anlatıyorlar. Tank Paleti dahi peşkeş çektiler. Her gün bir şey satıyorlar. Limanlar, turizm alanları satılıyor. Türkiye’nin bütün limanlarını bir yasa maddesi ile 49 yıllığına yabancılara peşkeş çekiyorlar. Türkiye’nin kurucu partisi CHP’ye büyük görev düşüyor. Bir grup milletvekilimiz mecliste nöbet tutuyor. Bir kısmı sahada çalışıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı Cumhuriyete sahip çıkacağız. Sandık istiyoruz. Artık gidiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız, bu düzenden kurtaracağız”