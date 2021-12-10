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10 Ara 2021 - 20:37- Siyaset G: 10 Ara 2021 - 20:38

Sağlıkçılar İYİ Parti’ye dert yandı!

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ı ziyaret eden Sağlık Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Başkanı Adem Yaman ve yönetimi yaşadıkları sorunları anlattı.

Sağlıkçılar İYİ Parti’ye dert yandı! mask

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Sağlık Çalışanları Derneği (SAĞLIKÇA) Başkanı Adem Yaman ve yönetimini makamında misafir etti. Dernek yöneticileri sağlıkçıların yaşadıkları sıkıntıları İYİ Partililere anlattı. SAĞLIKÇA olarak sorun ve taleplerini İYİ Parti’lilere ileten AdemYaman, “Pandemi süresinde çok zorlu çalışma koşulları içerisinde olduk. Halen de yoğunluk ve yorgunluğumuz devam ediyor. Pandemi sürecinde başlatılan 1 Ocak 2022 tarihiyle bitecek olan toplu taşıma araçlarında sağlık çalışanlarının kullandığı indirimli kartın hem sosyal belediyecilik hem sosyal devlet anlayışı olarak yeni yıl itibariyle devam etmesini istiyoruz. Meslek grubumuzun bir diğer önemli ihtiyacı ise gece kreşi. Ağır nöbetlerin yanında gece çalışan sağlık çalışanları çocukları için kreş sıkıntısı yaşıyor. Sağlık çalışanları gündüz çocuklarını hastane içinde kreşe bırakıyor ama gece nöbetleri için sıkıntı büyük” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI CANLA BAŞLA MÜCADELE EDİYOR

Sağlık çalışanlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini, İYİ Parti iktidarında sorunların çözümü için her adımı atacaklarını ifade eden Şanbaz Yıldız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu; “İlk COVID-19 vakasının açıklandığı günden itibaren COVID-19 pandemisi ülkemizin öncelikli ve en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Salgını kontrol altına alabilmek ve toplumun en az etki ve en az can kaybı ile bu süreci atlatabilmesi için; hekimler ve tüm sağlık çalışanları büyük bir mücadele sergilemekte, canla başla çalışmaktadır. Sağlık çalışanları bu mücadeleyi kendi sağlıklarının ve yaşamlarının da büyük tehlike altında olduğunu bilerek gerçekleştirmektedirler. Pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan sağlık çalışanlarının sorun ve taleplerini dernek başkanımız Adem Yaman'dan bir kez daha dinledik. İndirimli kart konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın'ın da Kocaeli Üniversitesi eski çalışanı olması münasebetiyle sağlık çalışanları için yerelde bir jest yapıp bu işin öncülüğünü yapmasını bekliyoruz.”

# sağlık, İyi Parti, covid-19, Şanbaz Yıldız
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10 Ara 2021 - 20:37 - Siyaset

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