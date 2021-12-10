Diriliş! “2-0”

Kocaelispor sezonun 15. maçında son haftaların formda ekibi Erzurumspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar mücadeleyi 31. dakikada Cisse ve 87. dakikada da Diop’un attığı goller ile 2-0 kazandı ve 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Puanını 23’e çıkaran yeşil siyahlılar özellikle ilk yarıda müthiş bir oyun ortaya koydu. Merkezi vermeyen takım, ikinci yarıda Korcan’ın müthiş kurtarışlarının da katkısı ile Erzurum’u evine eli boş gönderdi. Kocaelispor salı günü Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.

CISSE GERÇEK YERİNDE OYNADI, TISDELL SANTRFOR BAŞLADI

Kocaeli Stadı’ndaki maça Kocaelispor kalede Korcan, savunmada Semih, Diogo, Mehmet Taş, Atila, önlerinde Cisse ve Mandjeck, sağda Pereria, solda Benhur, forvete yakın bölgede Diop ve ileride ise Tisdell 11’i ile maça başladı. İki takım da maçın ilk bölümünde kontrollüydü. Yeşil siyahlılar merkezi Cisse ve Mandjeck ile iyi kapadı ve Novikovas ile Gökhan Alsan’ın koridor bulmasına engel oldu.

SEZONUN EN İYİ İLK YARISI

Kocaelispor 39. dakikada 1-0 öne geçti. Atila’nın sürüklediği atak sonrası topu ceza sahasına ortaladı. Erzurum savunması topu uzaklaştıramadı ve ceza sahası önünde topu önünde bulan Cisse’nin şutunda top Szumski’nin sağından ağlarla buluştu. Cisse olması gereken yerde, ön liberoda iyi futbolunu da golle süslemiş oldu. 41’de Erzurumspor’da Novikovas’ın ceza sahası dışından çektiği şutta Korcan sağına uçarak topu çıkardı ve devre Kocaelispor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BENHUR PAS, DIOP GOL

Maçın ikinci yarısında Erzurum’un yoğun baskısı vardı. Bu yarıda kalesinde tam 10 pozisyon veren Kocaelispor’da sahneye Korcan çıktı. Deneyimli kaleci bir birinden kritik kurtarışları ile maçın kader adamı oldu. Bitime 3 dakika kala Kocaelispor ani atak sonrası golü buldu. Benhur çok iyi kontrol ettiği topu rakip ceza sahasına kadar götürdü ve kendisi ile birlikte koşu yapan Diop’a pas verdi. Genç Diop da bu ikramı geri çevirmedi ve farkı 2’ye çıkararak Kocaelispor forması ile golle tanıştı.

TOLUNAY KAFKAS DA İZLEDİ

Kalan zaman diliminde kalesini iyi savunan yeşil siyahlılar skoru korumasını bildi ve yeşil siyahlılar 4 hafta sonra elde ettiği galibiyetle puanını 23’e çıkardı. Karşılaşmayı Futbol Gelişim Direktörü ve U-21 Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile 9 yıl ilimizde Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevi yapan, şu an Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Muzaffer Çintimar da izledi. Cuma gününün diğer maçında Gençlerbirliği, Denizlispor’u Metehan Mert’in 88. dakikadaki golü ile mağlup etti. Kocaelispor sezonun 16. maçında salı günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.