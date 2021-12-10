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10 Ara 2021 - 22:56- Spor G: 10 Ara 2021 - 23:01

Akçay, kadro dışı kalanlar için af istedi

Mustafa Reşit Akçaay, kadro dışoı bırakılan futbulcuların affedilmesi konusunda yönetime istekte bulunduğunu söyledi. 

10 Ara 2021 - 22:56 - Spor

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