Reklamı Kapat
11 Ara 2021 - 09:37- Gündem G: 11 Ara 2021 - 09:38

Etil alkol üretimi yapılan sunta deposuna baskın 

Dilovası ilçesinde, sunta deposuna yapılan baskında kaçak etil alkol üretiminin yapıldığı belirlenerek, 7 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi. 
Etil alkol üretimi yapılan sunta deposuna baskın  mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Dilovası ilçesinde bulunan bir sunta deposuna baskın düzenledi. Sunta ile dolu deponun arkada kalan kısmında etil alkol üretiminin yapıldığı tespit edildi. Baskında 7 bin 600 litre etil alkol, 31 bin kapak, 18 bin 600 adet boş şişe, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 2 adet 3 tonluk plastik tank, 1 adet fan soğutucu, 1 adet şişeleme ve etiketleme ünitesi, 7 bin adet etiket ve 2 adet 1000 litrelik tank ele geçirildi. Kaçak etil alkol üretimiyle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. 
# Dilovası

11 Ara 2021 - 09:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.405.844 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt   mask
KSMMMO’nun bu ayki konuğu Başkan Söğüt  
Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı mask
Büyükakın, Ülkü Ocakları’nı ağırladı
Niğdeliler, hemşerilerini yalnız bırakmıyor   mask
Niğdeliler, hemşerilerini yalnız bırakmıyor  
Hürriyet, Kur’an kursu hocalarıyla buluştu mask
Hürriyet, Kur’an kursu hocalarıyla buluştu
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu mask
Aygün, Yığılcalılara konuk oldu
Hürriyet’in desteğiyle İzmit çiftçisi süper meyve aronya yetiştirecek mask
Hürriyet’in desteğiyle İzmit çiftçisi süper meyve aronya yetiştirecek
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL