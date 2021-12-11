Hüseyin Çağlayan hayatını kaybetti

H. Yilman (stratejist) - Rahmetli Necmi Pehlivanın damatı olup; onun kurduğu VARAN Turizmin uzun yıllar genel müdürlüğünü yapmış, E. Asker, baba dostum, çok değerli büyüğüm ve saygı değer ağabeyim Hüseyin ÇAĞLAYAN' ın ebedi aleme intikalini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisi ile her zaman görüşür, sık sık buluşur ve karşılıklı fikir teattisinde bulunurduk. Çok kıymetli bir ağabeyim idi. Bazen telaşa ve dünyevi aleme dalarak unuttuğum zamanlarda dahi kendisi arar ve hal-hatır sorardı.

Ona karşı saygım ve hürmetim sonsuz idi. Her buluştuğumuzda eski günleri anar ve YENİKÖY' den otobüsçülük yapanlar olarak merhum Fikret AYAZ dayımızı, Hayri AYAZ ağabeyimizi, rahmetli babam H. Hüseyin YILMANI, Halil YENİCE' nin babası yine merhum İmam Hasan YENİCE dayımız ile ilgili anılarını anlatır, askerlik hatıralarını bizlere iletir kısacası öyle zamanlar olur ki; yemek yemeğe bile fırsatımız olmaz, zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım.

İşte bu çerçevede; kıymetli büyüğüm Hüseyin ÇAĞLAYAN' a yüce MEVLAM rahmet eylesin, mekanı da CENNET olsun.

Başta değerli evladı ve benim de çok sevdiğim Tayfun kardeşim başta olmak üzere; tüm aileye, yakınlarına ve de tüm sevenlerine yüce ALLAH sabırlar ihsan eylesin. Üzüntüm sonsuzdur.

Sonuç olarak; Her fanide olduğu gibi; hepimizin de gideceği son durak orası değilmi..? sadece ve sadece zaman farkı....