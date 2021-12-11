Akçay: Oyuncularımızın ayaklarına sağlık

Cisse ve Diop’un golleri ile Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek kendine gelen Kocaelispor’da Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay futbolcuları mücadelelerinden ve elde ettikleri galibiyetten ötürü kutladı.

ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Uzun süreden beri kendi evimizde maç kazanma sevincini yaşayamamıştık. Lider sayılan bir takıma karşı üstünlük sağlamak, evimizde taraftarımızı, camiamızı mutlu etmek bizi de mutlu etti. Bundan dolayı oyuncu arkadaşlarımı ve bize sorunsuz ortam hazırlayan, güven duyan yönetim kurulumuza, camiamıza armağan olsun diyoruz. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık. Çok iyi bir mücadele, konsantrasyon ortaya koydular. Bir kez daha tebrik ediyoruz.

TISSDELL GÖREVİNİ İYİ YAPTI

Rakibi analiz ediyoruz. Erzurum’un usta oyuncuları var fakat tempoları çok iyi değil. 2 stoperini meşgul etmemiz gerekiyordu. Aykut oyuna çok katılan bir oyuncuydu. Tisdell gibi hızlı ve dayanıklı oyuncuyla iki işi birden yapmayı planladık. Aslında Tesdell’den gol beklemedik, rakibin savunmadaki gücünü zayıflatmak istedik. Görevini iyi de yaptı.

SEMİH KOŞUDA DAHA İYİYDİ

İkinci bölgede saldırgan olmaya çalıştık. Zaten biz kontra atak takımıyız ve bu özelliğimizi korumaya devam edeceğiz. Gollerin oluşumu da o nedenle oldu. Bundan dolayı da mutluyuz tabi. Bazı joker oyuncuları az kaldığınız zaman ister istemez kullanıyorsunuz. Cisse de bunu başarı ile gerçekleştirdi. Nitelikli koşu konusunda Semih’in önde olduğunu, Cisse’nin de 13-14 kilometrede olduğunu düşünüyorum.

AFFEDİLMELERİNİ TEBLİĞ EDECEĞİM

Şunu paylaşmak isterim. Kadro dışı bırakan oyuncular var biliyorsunuz. Camiamız güçlü olduğu zaman affetme gücünü de gösterecektir diye düşünüyoruz. Şu an biz onların da oyuncularla yaptığımız konuşmadan sonra aramıza katılmasıyla ilgili yönetime bir tebliğ sunacağım. Umarım affederler. Affederlerse aramıza katılacaklar.