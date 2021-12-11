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11 Ara 2021 - 10:49- Gündem G: 11 Ara 2021 - 10:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacak mask

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapacak. 

Başvurular 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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# Sanayi

11 Ara 2021 - 10:49 - Gündem

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