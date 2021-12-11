Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 Sözleşmeli Personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki boş bulunan 203 sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapacak.

Başvurular 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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