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11 Ara 2021 - 10:52- Gündem G: 11 Ara 2021 - 10:54

Mesire alanı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mesire alanı kiraya verilecek
Mesire alanı kiraya verilecek mask

İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 14 ve 15  numaralı bölme içerisinde kalan  4,69 Ha. Defneliküstü A Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif  usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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# Kartepe

11 Ara 2021 - 10:52 - Gündem

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