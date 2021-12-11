Mesire alanı kiraya verilecek

İşletme Müdürlüğümüz Kartepe Orman İşletme Şefliği 14 ve 15 numaralı bölme içerisinde kalan 4,69 Ha. Defneliküstü A Tipi Mesire Yerinin 20 (Yirmi) yıl süreli işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a maddesi ile “Mesire Yerleri Yönetmeliğinin 10-C maddesi” uyarınca Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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