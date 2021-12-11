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11 Ara 2021 - 10:55- Gündem G: 11 Ara 2021 - 10:57

ÖSYM personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, ÖSYM personel alacak
ÖSYM personel alacak mask

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle "Büro Personeli" unvanlı pozisyona 3, "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" unvanlı pozisyona ise 6 ve "Sınav Hizmetleri Uzmanı" unvanlı pozisyona 5 olmak üzere toplam 14 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 23 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

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11 Ara 2021 - 10:55 - Gündem

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